Ortadoğu'daki gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla başlayan süreç, İran'ın ABD'nin diğer ülkelerdeki üslerine ve İsrail'e yönelik misilleme saldırılarıyla başka bir boyut kazanmıştı. Karşılıklı saldırılar sonucunda çok sayıda sivil hayatını kaybederken, üst düzey isimler de hayatını kaybetmişti. İran, ABD'ye ait savaş uçaklarını ve helikopterleri vurup düşürürken, ortaya ise ilginç görüntüler çıktı.

Köylüler esir aldı!

Doğrulanmayan görüntülere göre, İran’ın düşürdüğü ABD’ye ait F 15 uçağının pilotu helikopterle uçaktan atlarken İranlı köylüler tarafından esir alındı.