İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, Irak halkına hitaben yayımladığı video mesajında önemli açıklamalarda bulundu.

Zülfikari, İran’ın yürüttüğü süreçte Irak halkının desteğinin belirleyici olduğunu ifade ederek, iki ülke arasındaki dayanışmaya dikkat çekti.

“Irak, kısıtlamalardan muaf”

Zülfikari açıklamasında, Hürmüz Boğazı üzerinden yürütülen uygulamalara değindi.

İran’ın aldığı kısıtlama kararlarının Irak için geçerli olmadığını belirten Zülfikari, bu adımın yalnızca İran tarafından “düşman” olarak nitelendirilen ülkelere yönelik olduğunu ifade etti.

Irak halkına övgü dolu sözler

Mesajında Irak halkına teşekkür eden Zülfikari, bölgedeki gelişmeler karşısında gösterilen direncin önemli olduğunu vurguladı.

Irak’ın geçmişte yaşadığı zorluklara rağmen bağımsız duruş sergilediğini belirten Zülfikari, bu tutumun “tarihe geçecek” nitelikte olduğunu dile getirdi.

Bölgesel mesajlar dikkat çekti

Açıklamada, İran’ın bölgedeki mücadelesinin sürdüğü ve bu süreçte müttefik ülkelerle dayanışmanın önem taşıdığına işaret edildi.

Zülfikari’nin sözleri, Orta Doğu’da artan gerilim ortamında enerji geçiş noktaları ve deniz yollarına ilişkin yeni dengelerin oluşabileceği şeklinde yorumlandı.

Hürmüz Boğazı’nda gerilim sürüyor

Dünya enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda son dönemde artan askeri ve siyasi açıklamalar dikkat çekiyor.

İran’ın aldığı kısıtlama kararları ve yaptığı açıklamalar, bölgedeki ticaret akışı ve uluslararası dengeler açısından yakından izleniyor.