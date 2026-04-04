İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya üzerinden yayımladığı video mesajında İran’a yönelik operasyonlara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Netanyahu, İsrail’in ABD ile koordineli şekilde yürüttüğü saldırılarda İran’ın ekonomik kaynaklarını hedef aldıklarını savundu.

“Çelik üretiminin yüzde 70’i etkisiz hale getirildi”

Netanyahu açıklamasında, İran’ın sanayi altyapısına ciddi darbe vurduklarını iddia etti. Özellikle çelik üretim tesislerinin ilk hedefler arasında yer aldığını belirten İsrail Başbakanı, bu alandaki kapasitenin büyük ölçüde devre dışı bırakıldığını ileri sürdü.

Açıklamasında, “Verdiğimiz söz doğrultusunda hedefleri vurmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Petrokimya tesisleri hedefte

İsrail ordusunun son saldırılarında, İran’ın önemli gelir kaynaklarından biri olan petrokimya tesislerinin hedef alındığı bildirildi.

Ahvaz ve Mahşehr şehirlerinde bulunan tesislere yönelik saldırılarda çok sayıda patlama meydana geldi. İranlı yetkililer, bazı tesislerde hasar oluştuğunu ve saldırılarda yaralananların bulunduğunu açıkladı.

Buşehr Nükleer Santrali yeniden hedef alındı

Saldırılar kapsamında Buşehr Nükleer Enerji Santrali çevresi de hedefler arasında yer aldı. İran basını, santral sahası yakınına füze isabet ettiğini duyurdu.

İlk belirlemelere göre, santralin ana yapısında ciddi bir hasar oluşmazken, çevredeki bazı binaların zarar gördüğü ve bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bölgesel gerilim tırmanıyor

İsrail’in İran’daki kritik enerji ve sanayi tesislerine yönelik saldırıları, bölgedeki tansiyonu yükseltmeye devam ediyor.

Uzmanlar, özellikle nükleer tesislerin hedef alınmasının uluslararası güvenlik açısından ciddi riskler barındırdığına dikkat çekerken, taraflar arasındaki gerilimin daha geniş çaplı bir çatışmaya dönüşme ihtimaline işaret ediyor.