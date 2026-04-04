İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Uzunhasanlar Mahallesi, ilçe merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Aliağa-Manisa yolu üzerinde bulunan yerleşim, bugün mahalle statüsünde olsa da köy kültürünü hala koruyor.

Köyün tarihi geçmişi eski kayıtlarda yer alıyor

Uzunhasanlar’ın geçmişine dair ilk bilgiler Osmanlı dönemine ait Şer’iyye Sicilleri’nde geçiyor. 1721 yılı kayıtlarında “Karye-i Uzun Hasanlu” olarak adı geçen yerleşim, 1808-1809 yıllarında ise “Uzun Hasanlar Karyesi” şeklinde kayıtlara yansıyor.

1842 yılına ait belgelerde köyün Manisa Kazası’na bağlı olduğu ve 37 haneden oluştuğu belirtiliyor. Cumhuriyet döneminde ise 1946 tarihli Resmi Gazete’de yer alan bilgilerde köyün sınırları çiziliyor. Toplam yüzölçümünün 1225 hektar olduğu ifade ediliyor.

Geçim kaynağı tarım ve hayvancılık

Yaklaşık 100 hanelik mahallede temel geçim kaynakları tarım ve hayvancılık olarak biliniyor. Bölgede daha çok kuru tarım yapılırken, sınırlı su kaynakları sayesinde sulu tarım da yapılabiliyor.

Mahallede yaşayanların bir bölümü ise Aliağa’daki sanayi tesislerinde çalışıyor. Bu durum köy ile ilçe merkezi arasında bir bağ kuruyor.

İsminin hikayesi kulaktan kulağa anlatılıyor

Köyde yaşayanlara göre Uzunhasanlar ismi, bölgede yaşadığı söylenen uzun boylu Hasan isimli bir kişiden geliyor. Bu kişinin ilk yerleşimcilerden biri olduğu ifade ediliyor. Bu bilgi resmi kayıtlarda çok net geçmesede, köy halkı arasında yaygın olarak anlatılıyor.

Su kuyuları geleneği sürüyor

Uzunhasanlar’da Osmanlı döneminden kalan su kuyuları dikkat çekiyor. Hayrat olarak açılan bu kuyuların bir kısmı bugün bile kullanılmaya devam ediyor. Bu durum köyün geçmişle bağını koparmadığını gösteriyor.

Antik dönem izleri köyün çevresinde bulunuyor

Köy çevresindeki Koca Kale Tepe ve Sarı Kale Tepe bölgeleri, 2015 yılında 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edildi. Yapılan araştırmalarda Hellenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntılar tespit edildi.

Bu alanın, antik dönemde Tisna Antik Kenti olarak bilinen yerleşimle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Bu da bölgenin tarih açısından önemini biraz daha arttırıyor.

Uzunhasanlar’a ulaşım oldukça kolay

İzmir merkezden gitmek isteyenler, İZBAN hattını kullanarak Aliağa durağında inebiliyor. Buradan mahalleye dolmuş ya da özel araç ile ulaşım sağlanabiliyor.