Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı ve İran'a yönelik yaptığı sert çıkışların ardından piyasalarda başlayan dalgalanma, Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'de de tarihi bir zammın fitilini ateşledi. Sektör temsilcilerinden sızan bilgilere göre, motorin litre fiyatına tek seferde tam 7 lira 65 kuruşluk devasa bir artış yapılması kesinleşti.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİNİN YEREL YANSIMALARI

Uluslararası petrol ticaretinin kalbi sayılan Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatılma riski, dünya genelinde varil fiyatlarının fırlamasına neden oldu. İzmir gibi liman ve sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu kıyı şehirlerinde, akaryakıt zamları sadece araç sahiplerini değil, tüm üretim zincirini sarsıyor. Pazar gününü Pazartesiye bağlayan gece yarısı itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen bu rekor düzenleme, Cumhuriyet tarihindeki en yüksek tek seferlik artışlardan biri olarak kayıtlara geçecek. İzmir'de halihazırda 78,87 lira seviyelerinden satılan motorinin litresi, bu büyük hamleyle birlikte 86 liranın üzerine çıkarak yeni bir psikolojik sınırı geride bırakacak.

EŞEL MOBİL DESTEĞİ BİTTİ, ZAM DOĞRUDAN POMPADA

- Büyük fiyat artışlarını ÖTV'den feragat ederek sübvanse eden "Eşel Mobil" sisteminde sona gelindi.

- Koruma mekanizmasındaki yasal marjların tamamen tükenmesi nedeniyle, 7,65 liralık zammın herhangi bir törpüleme yapılmadan doğrudan vatandaşa yansıtılması gerekiyor.

- Pazar akşamı İzmir'deki akaryakıt istasyonlarında uzun kuyrukların oluşması bekleniyor.

- Akaryakıt zammı nedeniyle nakliye sektörünün maliyet tablolarını sil baştan düzenlemesi kaçınılmaz hale gelecek.