İsrail ordusu, İran’ın Huzistan Eyaleti sınırları içinde yer alan Mahşehr Özel Petrokimya Bölgesi ile Bender İmam hattındaki tesislere hava saldırısı düzenledi. Saldırılar sırasında bölgede art arda patlamalar meydana gelirken, sanayi altyapısında ciddi hasar oluştuğu bildirildi.

Can kaybı ve yaralı sayısı arttı

Huzistan Vali Yardımcısı Valiullah Hayati, saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Hayati, yaralı sayısının ise 170’e ulaştığını belirterek, yaralananların büyük kısmının tedavilerinin ardından taburcu edildiğini aktardı.

Çok sayıda tesis zarar gördü

İranlı yetkililer, saldırılarda bölgedeki birçok önemli petrokimya tesisinin hedef alındığını açıkladı. Fecr 1 ve 2, Recal, Emir Kebir, Bu Ali ve Bender İmam tesislerinde hasar meydana geldiği, bazı üretim birimlerinin geçici olarak devre dışı kaldığı ifade edildi.

Ahvaz ve çevresinde patlamalar

Saldırılar yalnızca Mahşehr ile sınırlı kalmadı. Ahvaz kentinde de hedef alınan tesislerde patlamalar yaşandı. Bölgedeki güvenlik birimleri ve sağlık ekipleri, saldırı sonrası geniş çaplı müdahale gerçekleştirdi.

Nükleer tesis çevresinde de patlama

İsrail’in saldırıları kapsamında Buşehr Nükleer Enerji Santrali yakınlarında da bir patlama meydana geldiği bildirildi. Olayda santral çevresinde görevli bir güvenlik personelinin hayatını kaybettiği açıklanırken, ilk belirlemelere göre ana tesisin faaliyetlerinin etkilenmediği ifade edildi.

Bölgedeki gerilim tırmanıyor

İran’daki enerji ve sanayi altyapısını hedef alan saldırılar, Orta Doğu’daki tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. Uzmanlar, özellikle enerji tesislerine yönelik saldırıların hem ekonomik hem de güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.