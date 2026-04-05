İnönü Üniversitesi’nde lisansüstü eğitim-öğretimi düzenleyen yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarının işleyişine dair usul ve esasları yeniden belirliyor.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans için yeni kriterler

Yönetmeliğe göre yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülecek.

Tezli yüksek lisans başvurularında adaylardan lisans diploması ve en az 55 ALES puanı istenirken, değerlendirmede ALES, lisans not ortalaması ve yabancı dil puanı birlikte dikkate alınacak.

Tezsiz yüksek lisans programlarında ise ağırlıklı olarak lisans not ortalaması esas alınacak.

Süre ve mezuniyet şartları netleşti

Tezli yüksek lisans programlarının süresi en az 4, en fazla 6 yarıyıl olarak belirlendi.

Programı süresinde tamamlayamayan ya da tez çalışmasında başarısız olan öğrencilerin ilişiğinin kesileceği hükme bağlandı.

Tezsiz yüksek lisans programlarının ise en az 2, en fazla 3 yarıyılda tamamlanması öngörülüyor.

Doktora programlarına giriş şartları güncellendi

Doktora programlarına başvurularda adayların en az 60 ALES puanı ve 55 yabancı dil puanı alması gerekiyor.

Doktora sürecinde ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması aşamalarının tamamlanması zorunlu tutulurken, azami süreler de yeniden düzenlendi.

Yayın şartı dikkat çekti

Yeni yönetmelikte, tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri için bilimsel yayın şartı öne çıktı.

Özellikle doktora öğrencilerinin, ulusal veya uluslararası indeksli dergilerde makale yayımlamış ya da yayıma kabul ettirmiş olması gerekiyor.

Uzaktan eğitim ve esneklik vurgusu

Yönetmelikte, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan lisansüstü programların açılabileceği de belirtildi.

Ayrıca afet, salgın ve doğum gibi durumlar için öğrencilere ek süre verilmesine yönelik hükümler de yer aldı.

Eski yönetmelik yürürlükten kaldırıldı

Yeni düzenleme ile birlikte 2022 yılında yayımlanan önceki lisansüstü eğitim yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Yeni yönetmeliğin uygulanmasından İnönü Üniversitesi Rektörlüğü sorumlu olacak.