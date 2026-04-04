Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Mart sabahı Bursa merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Mustafa Bozbey’in yanı sıra eşi, kızı ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 57 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki 3 günlük işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alındı. Yaklaşık 14 saat süren işlemlerin ardından şüpheliler nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Bozbey’in eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey Gürer ve kardeşi Ertan Bozbey’in de aralarında bulunduğu 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise tutuklandı.

Nilüfer ilçesinde, dönemin Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile tutuklu bulunan eski Belediye Başkanı Turgay Erdem ve bazı belediye çalışanlarının, inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıkları iddia edildi. Soruşturmaya konu haksız kazancın ise 15 milyar 951 milyon 309 bin TL olduğu bildirildi.

Şirketlere kayyum atandı

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 51 konut, 23 şirket ve iş yeri, 1 vakıf adresi, 36 araç ve 213 gayrimenkul tespit edildi. Şüphelilerin kullanımındaki araçlarda arama yapılırken el koyma işlemleri de uygulandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve ailesine ait olduğu belirtilen 7 şirket ise MASAK tarafından incelemeye alındı. İnceleme sonrasında bu şirketlere TMSF tarafından kayyım atandı.

Mustafa Bozbey’in eşi Seden Bozbey’in yöneticiliğini yaptığı Nilüfer Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Vakfı’na (NİLVAK) ise Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olması nedeniyle kayyım atanamadığı ifade edildi.

Öte yandan, “rüşvet”, “suç örgütü kurma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Ekim 2025’te aralarında eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de bulunduğu 17 şüpheli tutuklanmıştı.