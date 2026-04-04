ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada göç politikalarına ilişkin net mesajlar verdi.

Trump, ülkenin demografik yapısı ve göçmen politikaları konusunda sert bir tutum sergileyerek, ABD’nin mevcut politikalar doğrultusunda şekilleneceğini ifade etti.

“Bu tabloya izin vermeyeceğiz”

Açıklamasında dikkat çeken ifadeler kullanan Trump, ABD’nin kontrolsüz göçle farklı bir yapıya dönüşmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Trump’ın sözleri, özellikle son dönemde artan göç tartışmalarının merkezinde yer alan politikaların devam edeceğine işaret etti.

Göç politikalarında sıkı denetim

Trump yönetimi döneminde, yasa dışı göçle mücadele kapsamında güvenlik önlemlerinin artırıldığı biliniyor.

Bu kapsamda başta ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi olmak üzere ilgili kurumların saha denetimlerini sıklaştırdığı ve sınır güvenliği politikalarının sertleştirildiği ifade ediliyor.

İç politikada göç tartışması sürüyor

ABD’de göçmen politikaları, uzun süredir iç siyasetin en tartışmalı başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.

Trump’ın açıklamaları, yaklaşan siyasi süreçler öncesinde göç konusunun yeniden gündemin üst sıralarına taşınacağı şeklinde yorumlandı.

Kamuoyunda farklı tepkiler

Trump’ın sert söylemleri, kamuoyunda farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Bir kesim açıklamaları desteklerken, diğer kesim ise kullanılan dil ve politikaların toplumsal etkilerine ilişkin eleştirilerde bulunuyor.