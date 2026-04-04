İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Kohgiluye ve Buyer Ahmed ile Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletlerinde yaşayan aşiretlere yönelik yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, ABD’ye ait askeri helikopterlerin vurulmasında yerel unsurların rolüne dikkat çekilerek teşekkür edildi.

DMO, söz konusu aşiretlerin zorlu coğrafi koşullara rağmen operasyonel başarı gösterdiğini vurguladı.

“Dağlık bölgelerde etkili müdahale” vurgusu

Açıklamada, düşürülen ABD savaş uçağının pilotlarını kurtarmak amacıyla İran hava sahasına giren iki UH-60 Black Hawk tipi helikopterin, ulaşılması güç dağlık alanlarda hedef alındığı belirtildi.

İranlı yetkililer, olayın silahlı kuvvetlerin doğrudan bulunmadığı bölgelerde gerçekleştiğine dikkat çekerek, aşiretlerin kendi imkanlarıyla müdahalede bulunduğunu ifade etti.

“Sınır bekçileri” ifadesi öne çıktı

DMO açıklamasında, bölgedeki aşiretler “ülkenin cesur ve onurlu sınır bekçileri” olarak nitelendirildi.

Açıklamada ayrıca, İran toplumunun farklı kesimlerinin ortak bir savunma refleksi gösterdiği ve bu durumun “düşmanlar üzerinde şaşkınlık yarattığı” savunuldu.

ABD’den farklı açıklama

ABD’li yetkililer ise olayla ilgili farklı bir değerlendirme yaptı. Açıklamalarda, arama-kurtarma faaliyetleri sırasında hedef alınan iki Black Hawk helikopterinin hasar almasına rağmen bölgeden ayrıldığı ve personelin güvende olduğu bildirildi.

Bu açıklama, taraflar arasında olayın sonuçlarına ilişkin farklı anlatımlar bulunduğunu ortaya koydu.

Gerilim tırmanıyor

Bölgede son dönemde artan askeri hareketlilik ve karşılıklı açıklamalar, İran ile ABD arasındaki tansiyonun yükseldiğine işaret ediyor.

Uzmanlar, özellikle hava sahası ihlalleri ve askeri unsurların doğrudan hedef alınmasının, krizin daha geniş bir çatışmaya dönüşme riskini artırdığına dikkat çekiyor.