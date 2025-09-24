Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler’in 80’inci Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Rusya’nın Avrupa güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı. Zelenskiy, Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya, Moldova ve Romanya üzerinde uçtuğunu belirterek NATO sınırlarının ihlal edildiğini söyledi.

“Kimse kendini güvende hissedemez”

Konuşmasında Rusya’nın saldırılarını Avrupa geneline yaydığını ifade eden Zelenskiy, “Rus İHA’ları şimdiden Avrupa üzerinde ve bu sebeple kimse kendini güvende hissedemez” dedi.

Polonya hava sahasında 19 Rus İHA’sının tespit edildiğini, bunlardan 4’ünün düşürüldüğünü açıklayan Ukrayna lideri, durumun uluslararası güvenlik açısından ciddi bir tehdit olduğunu vurguladı.

“Uluslararası hukuk tek başına yetersiz”

Zelenskiy, savaşın Ukrayna’nın tercihi olmadığının altını çizerek, “Uluslararası hukuk, güçlü dostlarınız yoksa işe yaramıyor. Bu savaşı Ukrayna seçmedi. Dostlar ve silahlardan başka güvenlik garantisi yok. Silahlar kimin hayatta kalacağını belirliyor” ifadelerini kullandı.

Yapay zeka ve yeni silahlanma yarışı

Dünyanın yeni bir döneme girdiğini belirten Zelenskiy, tarihteki en yıkıcı silahlanma yarışının yaşandığını söyledi. Özellikle yapay zekânın savaş teknolojilerinde kullanımıyla ilgili küresel düzenlemelerin önemine dikkat çekti.

Zelenskiy, “Dünya kendisini korumakta yavaş kalıyor ancak silahlar hızla gelişiyor. Yakında dronlar dronlarla savaşacak, insan müdahalesi olmadan insanlar ölecek” sözleriyle tehlikeyi gözler önüne serdi.

Trump’la görüşme: “ABD’nin desteğini takdir ediyoruz”

Ukrayna lideri, konuşmasında ABD ile ilişkilerine de değindi. Dün ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdikleri görüşmeyi olumlu olarak niteleyen Zelenskiy, “Amerika Birleşik Devletleri’nden aldığımız desteği takdir ediyoruz” dedi.

Avrupa güvenliği yeni bir sınavda

Zelenskiy’nin açıklamaları, Rusya’nın NATO ülkelerinin hava sahasını ihlal etmesiyle birlikte Avrupa güvenliğinin yeniden sorgulanmasına neden oldu. BM Genel Kurulu’ndaki bu çıkış, önümüzdeki süreçte Batılı ülkelerin nasıl bir tavır alacağına dair beklentileri artırdı.