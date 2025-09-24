Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgârın da etkisiyle çevreye yayıldı.

Sebebi henüz belirlenemedi

Yangının çıkış nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ekiplerin önceliği alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasını engellemek ve yangını kısa sürede kontrol altına almak oldu.

Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Bölgeye yönlendirilen orman işçileri, itfaiye ekipleri ve AFAD gönüllüleri yangına karadan müdahale ederken, helikopter ve uçaklarla da havadan yoğun bir çalışma yürütülüyor. Yangın söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiği öğrenildi.

Kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Yetkililer, ekiplerin yoğun gayretiyle yangının daha fazla büyümeden kontrol altına alınmasının hedeflendiğini bildirdi. Bölgedeki vatandaşlara da tedbirli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

Manavgat daha önce de yangınlarla gündeme gelmişti

Manavgat, geçmiş yıllarda yaşanan büyük orman yangınlarıyla gündeme gelmişti. Bölgedeki ekosistemin korunması için yapılan çalışmalar sürerken, bu yangınla birlikte ormanların tekrar risk altında olduğu görüldü.