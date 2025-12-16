Hollywood’un tanınmış yönetmen ve yapımcılarından Rob Reiner ile eşi Michele Reiner’ın Los Angeles’taki evlerinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Çiftin oğlu Nick Reiner, cinayet suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Brentwood’daki lüks evde şüpheli ölümler

Olay, Los Angeles’ın prestijli semtlerinden Brentwood’ta bulunan Reiner çiftine ait konutta ortaya çıktı. Eve yapılan ihbar sonrası güvenlik güçleri, Rob Reiner ve eşi Michele Reiner’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından Los Angeles County Şerif Departmanı tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Şüpheli oğul gözaltına alındı, tutuklandı

Soruşturma kapsamında çiftin 32 yaşındaki oğlu Nick Reiner gözaltına alındı. Yetkililer, yapılan ilk değerlendirmeler ve elde edilen deliller doğrultusunda Nick Reiner hakkında cinayet suçlamasıyla tutuklama kararı verildiğini açıkladı. Şüpheli, Los Angeles Cezaevi’ne gönderildi.

Kefalet 4 milyon dolar olarak belirlendi

Nick Reiner için belirlenen kefalet bedelinin 4 milyon dolar olduğu öğrenildi. Yetkililer, soruşturmanın selameti açısından olayla ilgili ayrıntıların sınırlı şekilde paylaşıldığını bildirdi.

Ölüm nedeni Adli Tıp raporuyla netleşecek

Rob Reiner ve Michele Reiner’ın kesin ölüm nedeninin, Los Angeles Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak detaylı incelemenin ardından belirleneceği belirtildi. Otopsi raporunun soruşturmanın seyrinde belirleyici rol oynayacağı ifade edildi.

Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor

Los Angeles County Şerif Departmanı, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli ve teknik incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Yetkililer, kamuoyunu yanıltabilecek spekülasyonlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.