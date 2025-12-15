Karadeniz üzerinden Türkiye hava sahasına yaklaşan, kontrolden çıktığı tespit edilen ve düşürülen insansız hava aracı (İHA) ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) açıklama geldi.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Karadeniz üzerinden hava sahamıza yaklaşan bir hava izi tespit edilmiş ve rutin prosedürler kapsamında takibe alınmıştır. Hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla, NATO ve Millî kontroldeki F-16’larımıza alarm reaksiyon görevi verilmiştir. Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş; herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskûn mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Gelen ilk bilgilere göre İHA'nın bir Türk F-16'sı tarafından düşürüldüğü öğrenildi.