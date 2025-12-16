Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, Brüksel’de gerçekleştirilen toplantıda küresel ve bölgesel kriz başlıklarını masaya yatırdı. Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere Suriye, Gazze ve Ermenistan’daki güvenlik gelişmelerinin ele alındığı toplantının ardından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas açıklamalarda bulundu.

Gündemin ilk maddesi: Ukrayna-Rusya savaşı

Toplantının ana başlığını Ukrayna-Rusya savaşı oluşturdu. Kaja Kallas, AB Dışişleri Bakanlarının Ukrayna’ya yönelik askeri, siyasi ve mali desteğin sürdürülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti. Kallas, Ukrayna’ya verilen desteğin sadece Kiev yönetimi için değil, Avrupa’nın güvenliği açısından da kritik olduğunu vurguladı.

Ermenistan’ın güvenlik endişeleri masaya yatırıldı

Kallas, toplantının sabah oturumunda Ermenistan’ın karşı karşıya olduğu güvenlik risklerinin ele alındığını söyledi. Bölgesel istikrarın korunmasının AB için önem taşıdığına dikkat çeken Kallas, Güney Kafkasya’daki gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade etti.

Suriye’de güvenlik açıkları ve ABD askerlerine yönelik saldırılar

Toplantıda Suriye’deki son gelişmelerin de değerlendirildiğini belirten Kallas, ABD askerlerini hedef alan saldırıların gündeme geldiğini açıkladı. AB’nin Suriye’nin yeni yönetimine destek veren ilk aktörlerden biri olduğunu hatırlatan Kallas, bu nedenle yaptırımların hızlı biçimde kaldırıldığını söyledi. Ancak ülkedeki güvenlik açıklarının devam ettiğine dikkat çekerek, AB’nin Suriye’de daha aktif bir rol üstlenmek istediğini dile getirdi.

Gazze ve Filistin yönetimi reformları görüşüldü

AB Dışişleri Bakanları, Gazze’deki istikrarsızlık ve Filistin yönetiminin reform sürecini de toplantı gündemine aldı. Kallas, bölgede insani yardımların artırılması ve Filistin kurumlarının güçlendirilmesi yönünde AB’nin desteğinin süreceğini kaydetti.

Dondurulmuş Rus varlıkları tartışması

Basın toplantısında Ukrayna’ya destek kapsamında dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımı konusuna da değinen Kallas, Belçika’da bulunan bu varlıklara ilişkin nihai kararın perşembe günü alınmasını umduklarını söyledi. AB’nin bu yıl Ukrayna’ya 27 milyar avro destek sağladığını belirten Kallas, desteğin kesilmesinin ciddi güvenlik riskleri doğuracağını ifade etti.

“Ukrayna’yı yalnız bırakmanın bedeli daha ağır olur”

Kallas, Ukrayna’ya verilen desteğin mali bir yükü olduğunu kabul etmekle birlikte, Ukrayna’yı yalnız bırakmanın çok daha ağır sonuçlar doğuracağını söyledi. Rusya’nın barış anlaşmasına yanaşmadığını belirten Kallas, Avrupa’nın güvenliğini tehdit eden bu tutumun karşılıksız kalmayacağını dile getirdi.

AB’den Rusya’ya yeni yaptırım kararı

Toplantı günü AB ayrıca Rusya’ya yönelik yaptırım listesinin genişletildiğini duyurdu. AB Konseyi, Rusya’nın yabancı bilgi manipülasyonu, siber saldırılar ve hibrit tehdit faaliyetleri nedeniyle yeni kişi ve kurumları yaptırım kapsamına aldı.

Gölge filo ve enerji bağlantıları hedefte

Açıklamaya göre, Rusya’nın “gölge filosu” olarak adlandırılan yapılanmayı destekleyen kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımlar artırıldı. Rosneft ve Lukoil bağlantılı isimlerin de listede yer aldığı belirtilirken, Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam ve Rusya merkezli bazı denizcilik şirketlerinin, yüksek riskli tanker taşımacılığı nedeniyle yaptırıma tabi tutulduğu aktarıldı.

AB’den net mesaj: Baskı sürecek

AB yetkilileri, Rusya’nın hibrit tehditlerine ve Ukrayna’daki savaşa karşı siyasi ve ekonomik baskının kararlılıkla devam edeceği mesajını verdi. Yeni yaptırımların, Moskova’nın savaş kapasitesini ve uluslararası alandaki hareket alanını sınırlandırmayı hedeflediği vurgulandı.