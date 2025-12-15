Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirilen Ukrayna–ABD müzakerelerinin ardından Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile ortak basın toplantısı düzenledi. İki gün süren görüşmelerin ardından konuşan Zelenskiy, müzakerelerin merkezinde güvenlik garantilerinin yer aldığını vurguladı.

ABD ve Ukrayna arasında yoğun müzakere trafiği

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı Jared Kushner’in başını çektiği ABD müzakere heyetiyle kapsamlı görüşmeler yapıldığını belirtti. Dün ABD heyetiyle yaklaşık beş saat süren bir toplantı gerçekleştirdiklerini, bugün ise ek müzakere turları yapıldığını ifade etti.

“Güvenlik garantileri Ukrayna ve Avrupa için hayati”

Müzakerelerde en kritik başlığın güvenlik garantileri olduğunu söyleyen Zelenskiy, bu garantilerin yalnızca kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini dile getirdi. Zelenskiy, güvenlik mekanizmalarının hem Ukrayna’nın geleceği hem de Avrupa’nın istikrarı açısından vazgeçilmez olduğunun altını çizdi.

Toprak meselesi masadaki en zor başlık

Basın toplantısında toprak konusuna da değinen Zelenskiy, bu başlığın Ukrayna için son derece hassas ve acı verici olduğunu söyledi. Rusya’nın taleplerinin bilindiğini belirten Zelenskiy, Ukrayna’nın tutumunun da net olduğunu ifade etti.

“Toprak konusunda güvenlik garantileri netleşmeden karar verilemez”

Rusya’ya olası toprak tavizleriyle ilgili soruya yanıt veren Zelenskiy, sahada herhangi bir adım atmadan önce güvenlik garantilerinin içeriğinin açık ve bağlayıcı olması gerektiğini vurguladı. Bu noktada ABD’nin arabulucu rolüne dikkat çeken Zelenskiy, Washington’dan somut uzlaşı önerileri beklediklerini söyledi.

NATO’nun 5. maddesine benzer bir yaklaşım gündemde

Zelenskiy, ABD tarafından NATO’nun kolektif savunmayı öngören 5. maddesine benzer güvenlik garantileri sağlanabileceğine dair bir yaklaşımın gündeme geldiğini belirtti. Bu çerçevenin ilk adım olduğunu söyleyen Zelenskiy, ateşkesin izlenmesi mekanizmasının da bu garantilerin tamamlayıcı unsuru olacağını ifade etti.

Merz: “Ateşkes ilk kez gerçekçi görünüyor”

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise Berlin’deki görüşmelerin yapıcı bir atmosferde geçtiğini ve diplomatik sürece önemli bir ivme kazandırdığını söyledi. Merz, müzakerelerin henüz erken aşamada olmasına rağmen, savaşın başlamasından bu yana ilk kez gerçek bir ateşkes ihtimalinin ortaya çıktığını dile getirdi.

“Barışa dair kararı Ukrayna halkı verecek”

ABD Başkanı Trump’ın diplomatik çabalarını öven Merz, ABD tarafından önerilen güvenlik garantilerinin dikkat çekici olduğunu söyledi. Toprak meselesine ilişkin değerlendirmesinde ise Merz, bu konuda karar verme yetkisinin yalnızca Ukrayna halkına ait olduğunu vurguladı.

Diplomatik Süreçte Kritik Günler

Berlin’deki temasların ardından gözler, ABD’nin sunması beklenen uzlaşı formüllerine ve güvenlik garantilerinin kapsamına çevrildi. Taraflar, ateşkese giden yolun güvenlik teminatlarıyla şekillenmesi gerektiği konusunda ortak bir çerçeve ortaya koymuş durumda.