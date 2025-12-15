İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı faaliyetleri ile 2026 yılı bütçe teklifine ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Bakan Yerlikaya, 688 bin personelle suç ve suçlularla mücadelenin kesintisiz sürdüğünü belirterek, Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” hedefinde yeni bir döneme girdiğini söyledi.

“Terörsüz Türkiye, kardeşliğin ve kalkınmanın projesidir”

Yerlikaya, terörle mücadelenin yalnızca güvenlik değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve kalkınma meselesi olduğuna dikkat çekti. “Terörsüz Türkiye” kavramının, farklı kimliklerin aynı kaderde ve aynı vatanda kardeşçe yaşamasını ifade ettiğini vurgulayan Yerlikaya, bu sürecin huzur, demokrasi ve hukukun güçlenmesini hedeflediğini dile getirdi.

Terörle mücadelede 2025 verileri açıklandı

Bakan Yerlikaya, terörle mücadele kapsamında kırsalda yürütülen operasyonların aralıksız sürdüğünü belirtti. 2025 yılı içinde 308 mağara ve sığınağın imha edildiğini söyleyen Yerlikaya, İHA ve İKU’ların 44 bin 157 saat uçuş gerçekleştirdiğini aktardı.

“103 terörist ikna yoluyla teslim oldu”

Yerlikaya, 10’u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere toplam 103 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla yurt dışından gelerek güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Aynı dönemde 30 terör eyleminin engellendiğini, terör suçlarından aranan 439 kişinin yakalandığını söyledi.

Kırmızı bülten ve tutuklama rakamları

Terör suçları kapsamında kırmızı bültenle aranan 7 kişinin Türkiye’ye iadesinin sağlandığını ifade eden Yerlikaya, 71 kişi hakkında ise kırmızı bülten çıkarıldığını belirtti. FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik operasyonlarda toplam 2 bin 587 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Asayiş ve trafikte ekip sayısı yüzde 30 arttı

Yerlikaya, göreve geldiklerinde 14 bin olan yaka kamerası sayısının 104 bine yükseltildiğini, 2026 yılında yapılacak 60 bin yeni alımla bu sayının 164 bine ulaşacağını söyledi. Son 2,5 yılda hizmet aracı, motosiklet, zırhlı araç, hava ve deniz araçları dahil olmak üzere toplam 32 bin 270 yeni araçla filonun güçlendirildiğini aktardı.

“11 ayda 91 bin 723 olay daha az yaşandı”

Asayiş verilerine de değinen Yerlikaya, 2025’in ilk 11 ayında kişilere karşı işlenen suçlarda 49 bin 408, malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise 42 bin 315 azalma yaşandığını belirtti. Son 2,5 yılda toplam olay sayısının 250 bin 771 azaldığını kaydetti.

Siber suçlarla mücadelede 7/24 devriye

Siber güvenliğin yeni mücadele alanlarından biri olduğunu vurgulayan Yerlikaya, siber devriyelerin yapay zekâ destekli sistemlerle 7 gün 24 saat görev yaptığını söyledi. Terör propagandası, yasa dışı bahis, ödeme sistemleri, bilişim dolandırıcılığı ve çevrimiçi çocuk istismarına karşı çok yönlü operasyonlar yürütüldüğünü ifade etti.

“Siber suçlarda aydınlatma oranı yüzde 86”

Avrupa ülkeleriyle kıyaslama yapan Yerlikaya, Türkiye’de siber suçlarda aydınlatma oranının yüzde 86 olduğunu, bu oranın İspanya’da yüzde 13, Almanya’da ise yüzde 32 seviyesinde bulunduğunu söyledi.

Yasaklı maddeyle mücadelede “narkokapan” vurgusu

Yasaklı maddeyle mücadeleyi “insanlık adına verilen bir savaş” olarak tanımlayan Yerlikaya, Türkiye’yi yasaklı maddeye karşı erişilmez bir kale haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. 2025’in ilk 11 ayında düzenlenen operasyonlarda 40 bin 346 kişinin tutuklandığını açıkladı.

“Narkokapan operasyonlarında tutuklama oranı yüzde 96”

Son 2,5 yılda toplam 96 bin kişinin uyuşturucu suçlarından tutuklandığını söyleyen Yerlikaya, 349 narkotik organize suç örgütünün çökertildiğini ifade etti. Bu yıl 47 ton uyuşturucu madde ve 130 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini aktardı.

Düzensiz göçle mücadelede yeni dönem

Göçü yalnızca güvenlik değil, insani ve sosyolojik bir mesele olarak ele aldıklarını belirten Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelede kararlı bir politika izlediklerini söyledi. Bu yıl 4 bin 88, son 2,5 yılda ise 11 bin 928 göçmen kaçakçılığı organizatörünün tutuklandığını açıkladı.

“590 bin Suriyeli gönüllü olarak döndü”

Yerlikaya, 8 Aralık 2024’ten bu yana 590 bin Suriyelinin gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde ülkesine döndüğünü, 2016’dan bu yana gönüllü dönüş yapan Suriyeli sayısının 1 milyon 330 bine ulaştığını söyledi.

Mobil göç noktaları 81 ilde sahada

Sınır güvenliği kapsamında bin 323 kilometre güvenlik duvarı ve bin 755 kilometre devriye yolu inşa edildiğini belirten Yerlikaya, 81 ilde 375 Mobil Göç Noktası aracıyla denetimlerin sürdüğünü aktardı.

Pasaport, kimlik ve acil çağrı verileri

Yerlikaya, 2025’in ilk 11 ayında 3 milyon 235 bin pasaport, 7 milyon 921 bin kimlik kartı ve 5 milyon 602 bin sürücü belgesi verildiğini söyledi. 112 Acil Çağrı Merkezlerine aynı dönemde 88 milyon çağrı geldiğini, ortalama reaksiyon süresinin 2,86 saniye olduğunu belirtti.