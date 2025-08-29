Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kiev’e düzenlenen son Rus saldırısında aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, onlarca kişinin ise yaralandığını duyurdu. Ukrayna lideri, saldırıda yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı dileklerini ileten AB Konseyi Başkanı Costa’ya teşekkür etti.

Saldırıyı kınayan Zelenskiy, “Bu, Putin’in barışa adım atmak istemediğini, aksine öldürmeye devam ettiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“Rusya baskı görmedikçe geri adım atmayacak”

Ukrayna’nın defalarca liderler düzeyinde görüşmeye hazır olduğunu hatırlatan Zelenskiy, ancak Moskova’dan olumlu bir sinyal almadıklarını vurguladı. Bu nedenle uluslararası toplumdan daha güçlü baskı gerektiğini söyleyen Zelenskiy, 19’uncu AB yaptırım paketinin güçlü olmasını beklediklerini belirtti.

Güvenlik garantileri ve AB üyeliği vurgusu

Zelenskiy, görüşmede güvenlik garantilerinin geliştirilmesinin de ele alındığını açıkladı. Çalışmaların üç ana blok üzerine inşa edileceğini belirten Ukrayna lideri, en önemli garantilerden birinin ülkesinin Avrupa Birliği üyeliği olduğunu dile getirdi. Ayrıca, Moldova ile birlikte bu konuda kısa sürede ilerleme beklediklerini söyledi.

Savunma için yeni destek adımları

Ukrayna Devlet Başkanı, görüşmede savunma alanındaki projelerin de gündeme geldiğini kaydetti. Özellikle Ukrayna dron üretimi için ek finansman sağlanması ile SAFE ve PURL girişimlerinin uygulanmasının tartışıldığını belirten Zelenskiy, Costa’nın bu projelerin daha etkili hale gelmesine katkı sunmaya hazır olduğunu açıkladı.

Ukrayna-AB dayanışması güçleniyor

Zelenskiy’nin açıklamaları, Ukrayna’nın hem askeri hem de siyasi anlamda Avrupa ile dayanışmayı güçlendirmeye çalıştığını bir kez daha ortaya koydu. Kiev yönetimi, hem güçlü yaptırımlar hem de güvenlik garantileriyle Rusya’ya karşı direncini artırmayı hedefliyor.