Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’nde son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 2’si çocuk olmak üzere 5 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakanlık verilerine göre, açlıktan ölenlerin toplam sayısı 322’ye yükseldi. Yetkililer, bu durumun bölgedeki insani krizin boyutlarını daha da görünür hâle getirdiğini belirtti.

Çocuklar ve siviller tehlike altında

Açıklamada, ölenler arasında 121 çocuğun bulunduğu vurgulandı. BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından 22 Ağustos 2025’te Gazze’de kıtlık ilan edilmesinden bu yana 44 kişinin hayatını kaybettiği, bunlardan 6’sının çocuk olduğu kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, açlık ve yetersiz beslenmenin sivillerin yaşamını ciddi biçimde tehdit ettiğini belirterek, durumun her geçen gün daha da kritik hâle geldiğini bildirdi.

Açlık silahı ve uluslararası hukuk ihlali iddiaları

Filistin tarafı, İsrail güçlerinin açlığı silah olarak kullandığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunuyor. Gazze’deki siviller, sınırlı gıda kaynaklarıyla hayatta kalma mücadelesi veriyor. Uzmanlar, insani yardımın ulaştırılmadığı bölgelerde kriz şartlarının daha da ağırlaşabileceği uyarısında bulunuyor.