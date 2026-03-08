Volodymyr Zelenskiy, Orta Doğu’da artan gerilim ve İran’ın düzenlediği insansız hava aracı saldırılarına karşı Ukrayna’nın destek sağlayacağını açıkladı. Zelenskiy, ABD’ye yardım amacıyla bölgeye Ukraynalı askeri ve teknik uzmanların gönderileceğini duyurdu.

ABD’ye destek için uzman ekip gönderilecek

Zelenskiy yaptığı açıklamada, Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle ABD’den bazı talepler aldıklarını belirtti. Bu kapsamda Ukrayna’nın, sahadaki durumu değerlendirmek ve teknik destek sağlamak amacıyla uzman ekipler göndermeye hazır olduğunu ifade etti.

Zelenskiy, “Orta Doğu’daki sivillere ve bazı ülkelerde görev yapan ABD askerlerine nasıl yardım edilebileceğine dair mesajlar aldık. Cevabımız net oldu: Uzmanlar göndereceğiz ve onların güvenliği için gereken her türlü desteği sağlayacağız” dedi.

Uzmanlar sahada değerlendirme yapacak

Ukrayna lideri, gönderilecek ekiplerin öncelikle sahadaki durumu analiz edeceğini ve ardından gerekli teknik destek çalışmalarını başlatacağını belirtti. Zelenskiy, sürecin henüz planlama aşamasında olduğunu ve detayların ilerleyen günlerde netleşeceğini söyledi.

Zelenskiy açıklamasında, “Şu anda ayrıntıları konuşmak için erken. Önümüzdeki hafta uzmanlarımız sahaya ulaştığında durumu yerinde değerlendirecek ve ihtiyaç duyulan alanlarda destek sağlayacaklar” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın dron saldırılarına karşı deneyimi

Ukrayna’nın bu alandaki deneyimi, Rusya ile devam eden savaş sürecinde edinildi. Ukrayna ordusu, savaş boyunca İran yapımı olduğu belirtilen insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırılarla sık sık karşı karşıya kaldı.

Bu süreçte Ukraynalı askeri ve teknik ekipler, dron saldırılarının tespiti, engellenmesi ve etkisiz hale getirilmesi konusunda önemli tecrübeler kazandı.

Orta Doğu’daki gerilim sürüyor

Orta Doğu’da son dönemde artan saldırılar ve karşılıklı misillemeler bölgedeki tansiyonu yükseltirken, uluslararası aktörlerin sürece nasıl dahil olacağı yakından takip ediliyor.

Ukrayna’nın bölgeye uzman göndereceğini açıklaması, İran’ın insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırılara karşı uluslararası iş birliğinin genişleyebileceği yorumlarına yol açtı.