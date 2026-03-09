Türkiye ile İran arasında diplomatik temaslara neden olan bir gelişme yaşandı. İran’dan ateşlenen ve Türkiye hava sahasına giren balistik mühimmat ile ilgili gelişme üzerine İran’ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan diplomatik girişim

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İran’ın Ankara Büyükelçisi yaşanan gelişmeler hakkında görüşmek üzere bakanlığa davet edildi. Görüşmede Türkiye’ye doğru ateşlendiği belirtilen balistik füze ile ilgili açıklama talep edildi.

Yetkililer, söz konusu olayla ilgili Türkiye’nin endişelerinin ve tepkisinin diplomatik kanallar aracılığıyla İran tarafına iletildiğini belirtti.

Türkiye hava sahasına giren balistik mühimmat konusu, son günlerde bölgesel gelişmelerle birlikte dikkat çekmişti. Olayın ardından Ankara’nın konuyla ilgili İran’dan resmi izahat istediği bildirildi.

Diplomatik kaynaklar, söz konusu gelişmenin detaylarının değerlendirilmesinin sürdüğünü ifade etti.