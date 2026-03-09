İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında kritik süreç 9 Mart 2026 Pazartesi günü Silivri’de başladı. Marmara Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen davada, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda sanık hakim karşısına çıktı. Dava takviminin netleşmeye başlamasıyla birlikte kamuoyunun en çok merak ettiği başlık ise İmamoğlu’nun savunmasını hangi gün yapacağı oldu.

İlk günün ardından hem dava düzeni hem de duruşma planı daha görünür hale geldi. Mahkeme heyetinin, ilk celseyi uzun soluklu bir takvimle yürütmeyi planladığı, savunmalarda önceliğin tutuklu sanıklara verileceği ve Ekrem İmamoğlu’nun ifadesinin daha sonraki aşamada alınacağı bilgisi öne çıktı.

İBB davası ne zaman bitecek

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ilk celsenin hafta sonları ve cuma günleri hariç 45 gün boyunca sürmesinin planlandığı belirtiliyor. Duruşmaların her gün saat 10.00’da başlayıp 17.00’de sona ermesi bekleniyor. Bu takvim, davanın kısa süreli değil, kademeli ve yoğun bir yargılama dönemiyle ilerleyeceğini gösteriyor.

Mahkeme sürecinde yalnızca 20 Mart 2026 tarihinde, Ramazan Bayramı’nın birinci günü nedeniyle ara verilmesi planlanıyor. Arife gününe ilişkin nihai düzenlemenin ise henüz netleşmediği aktarılıyor. İlk 45 günlük bölümün sonunda mahkemenin ara karar kurması ve özellikle tutuklu sanıkların durumunu yeniden değerlendirmesi bekleniyor.

Ekrem İmamoğlu ne zaman ifade verecek

Dava planlamasına göre savunmalar önce tutuklu sanıklardan alınacak. Bu nedenle Ekrem İmamoğlu’nun ifadesinin ilk aşamada değil, daha sonraki günlerde gündeme gelmesi bekleniyor. Mahkeme bilgilendirmesinde, İmamoğlu’nun savunmasının en son alınacağı yönünde bir sıra planı olduğu belirtiliyor.

İmamoğlu’ndan önce danışmanları Murat Ongun ve Necati Özkan’ın savunma yapmasının beklendiği ifade ediliyor. Tutuklu sanıkların ve avukatlarının beyanlarının ardından zaman kalması halinde tutuksuz sanıklara da söz verilecek. Bu tablo, İmamoğlu’nun ifade gününün davanın ilerleyen bölümünde netleşeceğine işaret ediyor.

İBB davasında hangi suçlamalar var

Dosyada sanıklara yöneltilen suçlamalar arasında suç örgütü kurma veya üyelik, rüşvet, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, kişisel verilerle ilgili ihlaller, delil gizleme ve suçtan elde edilen mal varlığını aklama gibi başlıklar bulunuyor. Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıklar ise suçlamaların tamamını reddediyor.

Dava, hem siyasi etkisi hem de kapsamı nedeniyle Türkiye’nin en yakından izlenen yargı süreçlerinden biri haline geldi. Bu nedenle gözler, önümüzdeki duruşmalarda açıklanacak yeni takvim ve İmamoğlu’nun savunma gününe çevrilmiş durumda.