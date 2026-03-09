Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, İran’a yönelik saldırılarla başlayan çatışma süreci ve bölgede yaşanan son gelişmeler değerlendirildi.

Bölgedeki gerilim gündemdeydi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Görüşmede, İran’a yönelik saldırıların ardından bölgede yaşanan gelişmeler ve artan gerilim ele alındı.

Tarafların bölgedeki güvenlik durumu ve son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

“Türkiye kalıcı istikrar için çalışmaya devam edecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin bölgede kalıcı huzur ve istikrarın sağlanması için diplomatik çabalarını sürdüreceğini ifade etti. Türkiye’nin bölgesel barış ve güvenlik için aktif rol almaya devam edeceğini vurguladı.

Türk hava sahasına giren mühimmat etkisiz hale getirildi

Görüşmede Türkiye’nin hava sahası güvenliği de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye hava sahasına giren balistik mühimmatın güvenlik birimleri tarafından etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Bu gelişmenin ardından gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı ifade edildi.

Aliyev’den geçmiş olsun mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Türkiye hava sahasına giren ve imha edilen balistik mühimmat nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

İki liderin görüşmesinde bölgesel gelişmelerin yakından takip edilmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.