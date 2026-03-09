Son Mühür - Orta Doğu’da yükselen savaş gerilimi küresel enerji piyasalarında dalgalanmaya neden oldu. Arz güvenliğine ilişkin kaygılarla petrol fiyatları haftaya sert artışla girerken, ABD Başkanı Donald Trump bu yükselişin kalıcı olmayacağını ileri sürdü.

Uluslararası petrol piyasalarında haftanın ilk işlem gününde güçlü bir prim görüldü. Bölgedeki tansiyonun artması ve enerji tedarikine yönelik endişeler fiyatları yukarı taşırken, küresel ölçekte petrol yüzde 20’nin üzerinde değer kazandı. Trump ise piyasalardaki sert yükselişe rağmen fiyatların ilerleyen süreçte dengeleneceğini savundu.

Trump: ''Yeniden gerileyecek''

Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda petrol fiyatlarındaki artışın kalıcı olmadığını belirtti. Mevcut yükselişin kısa süreli olduğunu ifade eden Trump, bunun ABD ve küresel güvenlik ile barış açısından katlanılabilir bir bedel olduğunu dile getirdi.

Trump ayrıca, İran kaynaklı nükleer tehdidin ortadan kaldırılmasının hem jeopolitik tansiyonu düşüreceğini hem de enerji piyasalarında fiyatların yeniden aşağı yönlü hareket etmesini sağlayacağını öne sürdü. Bu çerçevede petrol fiyatlarındaki artışın daha geniş güvenlik hedefleri doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

119 dolara kadar çıktı

Piyasalarda yükseliş dikkat çekici seviyelere ulaştı. Intercontinental Exchange (ICE) verilerine göre Brent petrolün varil fiyatı yüzde 26 artışla 119 dolara kadar yükseldi. Asya seansında ise Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 24,37 prim yaparak 113,05 dolar seviyesinden işlem gördü.

Bu sert yükselişle birlikte Brent petroldeki artış yalnızca günlük bazda kalmadı. Fiyatlar ay başından bu yana yüzde 57,90, yıl başından itibaren ise yüzde 87,9 oranında değer kazandı.

Kaygılar arttı

Petrol fiyatlarında görülen hızlı artış, küresel piyasalarda arz güvenliğine ilişkin endişelerin derinleştiğine işaret etti. Yatırımcılar, Orta Doğu’daki gerilimin enerji sevkiyatını ve dünya genelindeki arz-talep dengesini olumsuz etkileyebileceği kaygısıyla fiyatlamalarını yukarı yönlü revize etti. Uzmanlar ise jeopolitik risklerin devam etmesi durumunda enerji piyasalarında kısa vadede yüksek dalgalanmanın sürebileceği uyarısında bulunuyor.