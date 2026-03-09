Türkiye'nin farklı bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Bugün ise Denizli'de deprem açısından hareketlilik göze çarpıyor. Sabah saatlerinde Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda sarsıntı meydana gelirken, akşam saatlerinde yeni bir deprem haberi daha geldi.

Bu kez de 4.1 büyüklüğünde deprem!

Sabah saatlerinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, başta çevre il ve ilçeler olmak üzere İzmir'den de hissedilmişti. Akşam saatlerinde yeni bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan son dakika verilerine göre, Denizli'nin Buldan ilçesi merkez üssü olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İşte, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan veriler: