Donald Trump, İran’da yeni dini liderin belirlenmesine ilişkin yaptığı açıklamalarla gündem oldu. ABD Başkanı Trump, yeni seçilen liderin ABD’den “onay” almaması halinde uzun süre görevde kalamayacağını öne sürdü.

Açıklamalar, İran’da dini lider Ali Hamaney’in saldırılarda hayatını kaybettiğine ilişkin iddiaların ardından geldi. İran yönetimi yeni liderin seçildiğini doğrularken, güvenlik gerekçesiyle ismin henüz açıklanmadığını bildirdi.

Trump: “Onay almazsa görevde kalamaz”

Trump, ABD’de yayın yapan bir televizyon kanalına verdiği röportajda İran’daki yeni lider hakkında sert ifadeler kullandı. İran’ın nükleer silah sahibi olmasını istemediklerini vurgulayan Trump, yeni liderin uluslararası dengeleri dikkate almak zorunda olduğunu savundu.

Trump açıklamasında, “Eğer bizden onay alamazsa uzun süre görevde kalamayacak. Her 10 yılda bir geri dönmek zorunda kalmak istemiyoruz. Çünkü benim gibi bir başkan olmazsa bunu yapacak biri olmayabilir” ifadelerini kullandı.

“İran tüm Orta Doğu’yu ele geçirmek istiyordu” iddiası

ABD Başkanı Trump, İran’a yönelik saldırıların gerekçesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. İran’ın bölgesel güç dengelerini değiştirmeye çalıştığını öne süren Trump, Tahran yönetiminin Orta Doğu’da geniş çaplı bir saldırı planı hazırladığını iddia etti.

Trump, “Onlar bir hafta önce saldırıya hazırlanıyordu. Planları tüm Orta Doğu’ya saldırmak ve bölgeyi kontrol altına almaktı” ifadelerini kullandı.

“Savaş planlanandan hızlı ilerliyor”

Röportajında devam eden çatışmaların süresine ilişkin soruları da yanıtlayan Trump, savaşın ne kadar süreceğine dair tahminde bulunmak istemediğini söyledi. Ancak askeri operasyonların planlanandan daha hızlı ilerlediğini savundu.

Trump, “Hiçbir zaman kesin tahminde bulunmam. Ama hem zamanlama hem de operasyonların etkisi açısından planlanandan daha hızlı ilerlediğimizi söyleyebilirim” dedi.

ABD saldırıların etkisini savundu

Trump ayrıca ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının askeri açıdan büyük etki yarattığını ileri sürdü. İran’ın askeri kapasitesinin ciddi şekilde zayıflatıldığını iddia eden Trump, İran’ın savunma sistemlerinin büyük bölümünün devre dışı bırakıldığını savundu.

Trump, İran’ın donanma unsurlarının büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini, iletişim ve savunma sistemlerinin zarar gördüğünü öne sürerek Tahran yönetiminin askeri açıdan zor durumda olduğunu dile getirdi.

Petrol fiyatlarına da değindi

ABD Başkanı Trump, çatışmaların küresel enerji piyasalarına etkisine de değindi. Petrol fiyatlarında yaşanan yükselişi “küçük bir aksaklık” olarak nitelendiren Trump, bunun geçici bir durum olduğunu söyledi.

Trump’ın açıklamaları, Orta Doğu’da artan gerilim ve İran’daki liderlik sürecine ilişkin tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.