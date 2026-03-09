ABD’de uzun süredir devam eden Halkbank davasında kamuoyunu yakından ilgilendiren sıcak bir gelişme yaşanmıştı. Halkbank’ın, ABD Adalet Bakanlığı ile “ertelenmiş kovuşturma anlaşması” yaptığı açıklanmıştı. Davaya bakan ABD’li yargıç tarafından ise, söz konusu anlaşmanın ayrıntılarının yapılacak duruşmada ele alınacağı ifade edilmişti. Bahse konu olan gelişmenin ardından ise, Halkbank hisselerinde ciddi bir yükseliş yaşanmıştı. Borsanın son işlem saati (TSİ 18:09 ) itibariyle hisseler tavan olarak kapanmıştı.

Gelişmenin ardından Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı.

"Herhangi bir ceza ödenmeyecek!"

Halkbank tarafından KAP'a yapılan açıklamada, uzlaşmanın ardından herhangi bir ceza ödenmeyeceği ve suç kabulünün olmadığının altı çizildi. Ek olarak yapılan açıklamada, "Uyum raporu hazırlandıktan sonra, mahkeme onayına sunulacak ve kabulün ardından süreç sona erecek." denildi. Açıklama çerçevesinde, Halkbank'a ilişkin idari süreçlerin başka bir aksiyon alınmaksızın kapatıldığı OFAC tarafından bankaya bildirildi.

ABD Savcılığı tarafından yapılan açıklamada ise, Halkbank anlaşmasına olağan dışı ulusal güvenlik ve dış politika değerlendirmeleri sonucunda varıldığı ifade edildi.

Savcılık tarafından gönderilen yazı şu şekilde: