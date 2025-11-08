Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin savunma kapasitesini artırmak amacıyla ABD’den Tomahawk füzeleri tedarik etmek için görüşmelere devam ettiklerini açıkladı. Zelenskiy, Ukrayna ordusunun cephe hattındaki son durumu değerlendirirken, özellikle Donetsk bölgesinde Pokrovsk kentinde çatışmaların yoğunlaştığını bildirdi.

Zelenskiy’den savaş sahasından kritik açıklamalar

Ukrayna lideri Zelenskiy, Savunma Bakanı Denis Şmigal, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ve üst düzey askeri yetkililerin katıldığı toplantıda konuştu. Zelenskiy, Rus ordusunun son üç günde Pokrovsk kentine 220 saldırı düzenlediğini belirterek, “Askerlerimizin tespitlerine göre şu anda şehir içinde yaklaşık 314 Rus askeri bulunuyor” dedi.

Pokrovsk hattında yoğun çatışma

Zelenskiy, Rus birliklerinin Pokrovsk hattında ağır kayıplar vermesine rağmen saldırılarını sürdürdüğünü vurguladı. “Düşmanın birincil hedefi Pokrovsk’u en kısa sürede ele geçirmek. Bu hedef hiç değişmedi,” diyen Ukrayna lideri, kentteki savunma birliklerinin direnişine dikkat çekti.

Ukrayna ordusu Harkiv cephesinde ilerledi

Zelenskiy, Ukrayna kuvvetlerinin Harkiv bölgesindeki Kupyansk hattında 1100–1200 metre ilerleme sağladığını açıkladı. Bu gelişmenin cephe hattında moral yarattığını belirten Zelenskiy, ordunun savunma pozisyonunu güçlendirdiğini ifade etti.

Tomahawk füzeleri için diplomatik temaslar sürüyor

Ukrayna’nın uzun menzilli saldırı kabiliyetini artırmak için yeni nesil silah sistemlerine ihtiyaç duyduğunu söyleyen Zelenskiy, bu kapsamda ABD ve müttefiklerle yürütülen görüşmelere değindi. “Tomahawk füzelerinin tedariki için ABD ve diğer müttefik ülkelerle temaslarımız sürüyor. Aynı zamanda doğrudan üretici firmalarla da iletişim halindeyiz,” ifadelerini kullandı.

“Trump’ın olumlu kararı belirleyici olabilir”

Zelenskiy, açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump’ın vereceği kararın bu süreçte belirleyici olacağını söyledi. “ABD yönetiminden olumlu bir karar çıkması halinde, üretici firmalar bu füzeleri Ukrayna’ya memnuniyetle teslim edecek,” diyen Zelenskiy, ülkesinin savunma altyapısını güçlendirmek için uzun menzilli füze kabiliyetine büyük önem verdiklerini vurguladı.

Cephede gerilim tırmanıyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’na göre, Rus ordusu son haftalarda özellikle Donetsk ve Harkiv cephelerinde yoğun saldırılar düzenliyor. Ukrayna ise NATO destekli askeri yardımlar ve gelişmiş mühimmat transferleriyle savunma hatlarını korumaya çalışıyor.