Son Mühür- Birleşmiş Milletler ve Gazze'de insani yardım çalışmalarına katılan 200'den fazla yardım kuruluşu, Filistin topraklarındaki, özellikle Gazze'deki insani yardım operasyonlarının tehlike altına olduğu duyuruldu.

Açıklamada, İsrail'in "belirsiz, keyfi ve son derece siyasallaştırılmış" bir kayıt süreci de dahil olmak üzere engelleri kaldırmaması halinde yardım operasyonlarının çökme riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulunuldu.



Birleşmiş Milletler ve 200'den fazla yerel ve uluslararası yardım kuruluşu tarafından yapılan ortak açıklamada, düzinelerce uluslararası yardım kuruluşunun 31 Aralık'a kadar kayıtlarının silineceği ve bunun da 60 gün içinde faaliyetlerini durdurmaları gerektiği belirtildi.



Gazze'de beslenme ve barınma sorunu...



Ortak açıklamada, "Gazze'deki uluslararası sivil toplum kuruluşlarının kaydının silinmesi, temel ve hayati hizmetlere erişim üzerinde felaket niteliğinde bir etkiye sahip olacaktır" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Uluslararası sivil toplum örgütleri, sahra hastanelerinin, temel sağlık merkezlerinin, acil barınma hizmetlerinin, su ve sanitasyon hizmetlerinin, akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuklar için beslenme istikrar merkezlerinin ve kritik mayın temizleme faaliyetlerinin büyük çoğunluğunu yürütüyor veya destekliyor" uyarısında bulunuldu.