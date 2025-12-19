Son Mühür/ Beste Temel- Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından 2025 yılında "En İyi Turizm Köyleri" listesine adını yazdıran İzmir’in Urla ilçesine bağlı Barbaros Köyü, bu küresel başarısını sanatsal projelerle taçlandırıyor. Kültür turizminin yükselen yıldızı Barbaros, yerel kalkınmayı sanatla desteklemek amacıyla Barbaros Sinema Kulübü ve Uluslararası Mitoloji Film Festivali (UMFF) ile stratejik bir iş birliğine imza attı. Yıl boyunca sürecek olan bu kültürel seferberliğin ilk ayağı, Türk mitolojisinin gizemli kapılarını sinemaseverlere açacak özel bir etkinlikle başlıyor.

Barbaros Kütüphanesi'nde mitolojik bir akşam: "Alkarısı" Beyaz perdede

Köyün kültürel dokusunu güçlendirmeyi hedefleyen etkinlikler dizisi, 25 Aralık Perşembe günü saat 19.00’da Barbaros Köyü Kütüphanesi’nde start alacak. Sanatın ve tarihin harmanlanacağı bu gecede, yönetmen koltuğunda İlyas Soner Yıldırım’ın oturduğu "Alkarısı" filminin gösterimi gerçekleştirilecek. Sinema tutkunlarını bir araya getirecek olan bu buluşma, köyün kış aylarındaki sessizliğini sanatsal bir derinlikle canlandırırken, yerel halkı ve ziyaretçileri mitolojinin etkileyici atmosferinde buluşturacak.

Korkunun kadim figürleri: Alkarısından yalmavuza söyleşisi

Film gösteriminin hemen ardından, Türk mitolojisinin derinliklerine yolculuk yapılacak olan "Alkarısından Yalmavuza: Korkunun Mitleri" başlıklı bir panel düzenlenecek. Türk kültüründeki korku unsurlarının ve kadim figürlerin bilimsel bir perspektifle ele alınacağı söyleşide, Prof. Dr. Pınar Fedakar, Dr. Karlygash Ashirkhanova ve ünlü yazar Gülşah Elikbank konuşmacı olarak yer alacak. Kadim Anadolu ve Türk dünyası mitlerinin modern sinemaya yansımalarının tartışılacağı bu oturum, katılımcılara kültürel mirasın görünmeyen yüzünü keşfetme fırsatı sunacak.

Barbaros Köyü’nde bahar baharatı: Açık hava sineması müjdesi

Barbaros Sinema Kulübü'nün girişimiyle hayata geçirilen bu proje, sadece kış etkinlikleriyle sınırlı kalmayacak. Köydeki kültürel dönüşümün bir başlangıcı olarak planlanan bu buluşmalar, bahar aylarında doğanın canlanmasıyla birlikte açık hava sineması gösterimlerine dönüşecek. Ege’nin eşsiz doğası eşliğinde yapılacak gösterimler sayesinde Barbaros Köyü, sinema sanatının merkez köylerinden biri haline gelecek. Etkinliklerin, hem köy turizmine katkı sağlaması hem de yerel topluluğun sanatla bağını güçlendirmesi bekleniyor.

2026 teması tarihi Birgi’de gün yüzüne çıkacak

Öte yandan, Uluslararası Mitoloji Film Festivali’nin (UMFF) gelecek vizyonuna dair heyecan verici bir gelişme daha paylaşıldı. Festivalin 2026 yılı teması, İzmir’in bir diğer tarihi noktası olan Birgi’de, görkemli Çakırağa Konağı’nda açıklanacak. 28 Mart tarihinde düzenlenecek bu özel lansmanla festivalin rotası ve yeni dönem odağı dünyaya duyurulacak. Barbaros Köyü ve çevresinde düzenlenen tüm bu sanatsal faaliyetlerin halka açık ve tamamen ücretsiz olduğu vurgulanırken, detaylı takvime internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.