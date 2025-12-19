Son Mühür- Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde belediye başkanlığı koltuğu için yapılan olağanüstü meclis toplantısı sonuçlandı.

Kolon kanseri tedavisi gördüğü süreçte çoklu organ yetmezliği nedeniyle 14 Aralık’ta hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın ardından toplanan Belediye Meclisi, yeni başkanı belirledi.

Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Şehzadeler Belediye Meclisi, başkanlık makamının boşalması üzerine Manisa Kültür Sitesi Meclis Toplantı Salonu’nda olağanüstü gündemle bir araya geldi. Toplantıya meclis üyeleri tam kadro katılırken, seçim süreci yasal mevzuat çerçevesinde yürütüldü.

AK Parti ve MHP aday çıkarmadı

Yapılan seçimde dikkat çeken gelişmelerden biri, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin başkanlık için aday göstermemesi oldu. Bu durum, seçim sürecinin Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki adaylar arasında geçmesine neden oldu.

CHP iki adayla seçime gitti

Cumhuriyet Halk Partisi, Şehzadeler Belediye Başkanlığı için Hakan Şimşek’i aday gösterdi. CHP’li Meclis Üyesi Yenal Yıldırım da adaylığını açıklayarak seçim yarışına katıldı. Seçim, CHP’li iki isim arasında gerçekleşti.

Yeni başkan Hakan Şimşek oldu

Meclis üyelerinin oylarıyla yapılan seçim sonucunda Hakan Şimşek, Şehzadeler Belediyesi’nin yeni başkanı olarak seçildi. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Şimşek, resmen görevine başladı.