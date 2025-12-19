Son Mühür- ABD'nin destek konusunda ayak direttiği süreçte Ukrayna'ya aradığı can suyu Avrupa'dan geldi.

Avrupa Birliği liderleri, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunmasını finanse etmek için dondurulmuş Rus varlıklarını kullanmak yerine, önümüzdeki iki yıl boyunca nakit borç alma kararı aldı.

Kendi içinde görüş ayrılıkları yaşayan AB son hamlesiyle Kiev'i Rusya'nın devlet parasıyla finanse etmeyi öngören benzeri görülmemiş plan konusundaki görüş ayrılıklarını aşmış oldu.



Brüksel'deki liderler arasındaki saatler süren görüşmelerin ardından Cuma sabahı erken saatlerde düzenlediği basın toplantısında AB Komisyonu Başkanı Antonio Costa, "Bugün Ukrayna'ya 90 milyar avro sağlama kararını onayladık. Acil olarak, Avrupa Birliği bütçesiyle desteklenen bir kredi sağlayacağız" dedi.

Belçika'dan uyarı geldi...



Rusya'nın Avrupa'daki toplam varlıklarının 185 milyar avrosunun bulunduğu Belçika'nın, Rusya'nın olası hukuki taleplerine karşı güvenceler istediği öğrenildi.

AB'den borçlanma fikri, oy birliği gerektirmesi ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın buna karşı çıkması nedeniyle başlangıçta uygulanamaz görünüyordu. Ancak Macaristan, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti, kendilerini mali olarak etkilemediği sürece planın devam etmesine izin verme konusunda anlaştılar.



Moskova'dan savaş tazminatı...



AB liderleri, Rusya'nın AB'deki toplam 210 milyar euro değerindeki varlıklarının, Moskova Ukrayna'ya savaş tazminatı ödeyene kadar dondurulmuş halde kalacağını duyurdu. Eğer Moskova böyle bir adım atarsa, Ukrayna bu parayı borcunu ödemek için kullanabilir.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "Bu Ukrayna için iyi haber, Rusya için kötü haber ve niyetimiz de buydu" açıklamasında bulundu.

