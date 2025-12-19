Son Mühür- Radyo ve televizyon alanındaki denetim faaliyetlerini sürdüren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dün gerçekleştirdiği toplantıda dijital platformlar ile radyo yayınlarını masaya yatırdı. Toplantıda, isteğe bağlı yayın hizmeti sunan dijital platformlardaki içerikler ve radyo yayınları ile ilgili raporlar ele alındı. Yapılan incelemeler sonucunda, yayın ilkelerine aykırı içeriklerin tespit edilmesi halinde üst sınırdan yaptırımların uygulanması kararlaştırıldı.

Radyo Lider İzmir’e RTÜK’ten ceza

Toplantıda, radyo yayınları kapsamında ‘Radyo Lider İzmir’ adlı medya hizmet sağlayıcısı da gündeme geldi. RTÜK, söz konusu radyoda ceza infaz kurumlarındaki mahkumlar ve mahkum yakınlarının SMS hattı, ses kaydı ve WhatsApp kanalları üzerinden gönderdiği mesajların okunduğunu, istek parçalarının çalındığını tespit etti.

Kurul, bu uygulamanın ceza infaz kurumlarının asayiş ve güvenliğini olumsuz etkileyebileceğini ve aynı zamanda SMS ve abonelik yöntemleriyle haksız kazanç sağlandığını belirtti. Bu gerekçelerle RTÜK, Radyo Lider İzmir’e 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesi kapsamında, “yayın hizmetlerinin haksız çıkarlara hizmet etmemesi ve haksız rekabete yol açmaması” hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası uyguladı.

İzmir Ticaret Odası meclis üyesi olduğu ortaya çıktı

RTÜK’ün yaptırımı sonrası Radyo Lider İzmir’in yönetim kurulu başkanının kim olduğu da netleşti. Yıldız Özel Radyo A.Ş.’ye bağlı Radyo Lider FM’in Yönetim Kurulu Başkanı Abdülhakim Bingöl, aynı zamanda Radyo Lider İzmir’in imtiyaz sahibi olarak görev yapıyor.

Bingöl’ün, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclisi’nde medya ve fotoğrafçılık komitesine seçilmiş bir üye olduğu ortaya çıktı. RTÜK tarafından sakıncalı bulunan yayınların, yönetimini yaptığı Lider FM radyosunda gerçekleşmesi ise dikkati çekti.

RTÜK’ün kararı ve yayınların sakıncaları

RTÜK, mahkumlar ve yakınlarının mesajlarının okunması ve istek parçalarının çalınmasının ceza infaz kurumlarının güvenliğini olumsuz etkileyebileceğini vurguladı. Bu kapsamda, ilgili kuruluşa yüzde 3 oranında idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Kurul, yayıncılık ilkelerine aykırı içeriklerin denetimi ve cezai yaptırımların uygulanmasına devam edeceğini bildirdi.