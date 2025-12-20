ABD Adalet Bakanlığı, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’e ilişkin soruşturma dosyasında yer alan binlerce sayfalık belgeyi yayımladı. Dosyada, daha önce kamuoyuna açıklanan kayıtların yanı sıra ilk kez paylaşılan çok sayıda belgenin de bulunduğu belirtildi.

Trump’ın imzasının ardından adım geldi

Belgelerin yayımlanması, Donald Trump’ın geçen ay Epstein dosyalarının kamuoyuna açılmasını öngören yasa tasarısını imzalamasının ardından gerçekleşti. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte ABD hükümeti tarafından beklenen adım hayata geçirildi.

Yoğun ilgi erişimde aksamalara yol açtı

Yayımlanan belgelerin, Epstein hakkındaki iddialara ışık tutabilecek kapsamlı kayıtlar içerdiği kaydedildi. Belgelerin kamuoyunda yoğun ilgi görmesi nedeniyle Adalet Bakanlığı’nın internet altyapısında geçici erişim sorunları yaşandı. ABD basını, kayıtların yaklaşık 20 yıllık hükümet soruşturmalarına dair bugüne kadarki en ayrıntılı tabloyu sunduğu değerlendirmesinde bulundu.

“Ek belgeler de yayımlanacak”

ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche, belgelerin “Şeffaflık Yasası” kapsamında yayımlandığını belirtti. İncelemelerin sürmesiyle birlikte yasal çerçeve ve mağdurların korunması gözetilerek yeni belgelerin de kamuoyuna açıklanacağı bildirildi.

Beyaz Saray: “Trump yönetimi en şeffaf yönetim”

Beyaz Saray Yardımcı Basın Sözcüsü Abigail Jackson, belge yayımlanmasını Trump yönetiminin şeffaflık anlayışının göstergesi olarak nitelendirdi. Jackson, binlerce sayfalık belgenin kamuoyuna açıldığını, Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi ile iş birliği yapıldığını ve Epstein ile bağlantılı isimlere yönelik daha fazla soruşturma çağrısında bulunulduğunu ifade etti.

Demokrat isimlere eleştiri

Jackson, bazı Demokrat siyasetçilerin Epstein ile ilişkilerine dikkat çekti. Epstein’in cinsel suçtan hüküm giymiş olmasına rağmen kendisinden neden maddi destek ve görüşme talep edildiğine dair kamuoyuna açıklama yapılmadığını savunan Jackson, Amerikan halkının bu konuda net yanıtlar beklediğini dile getirdi.