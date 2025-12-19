ABD’nin North Carolina eyaletinde iniş sırasında meydana gelen özel jet kazası büyük bir faciaya yol açtı. Statesville kentindeki havalimanına yaklaşma esnasında düşen jetin içindeki 7 kişinin tamamının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kaza iniş sırasında meydana geldi

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazaya karışan hava aracının Cessna 550 tipi özel jet olduğunu açıkladı. Yapılan ilk bilgilendirmelere göre jet, Statesville Havalimanı’na iniş yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak düştü.

Yangın çıktı, yolcu listesi netleşemedi

Kazanın ardından uçakta yangın çıktığı, bu nedenle olay yerinde çalışmaların güçlükle yürütüldüğü belirtildi. Yetkililer, yangın nedeniyle kesin yolcu listesinin ilk etapta netleştirilemediğini ancak jette bulunan herkesin hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini duyurdu.

Hayatını kaybedenler arasında tanınmış isimler var

Kazaya ilişkin yapılan açıklamalarda, yaşamını yitiren 7 kişi arasında emekli NASCAR pilotu Greg Biffle’ın da bulunduğu bildirildi. Biffle’ın yanı sıra eşi ve iki çocuğunun da uçakta olduğu ve kazada hayatını kaybettiği kaydedildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından ABD’li yetkililer tarafından olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı. Uçağın teknik durumu, hava koşulları ve pilotaj sürecine ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak detaylı teknik raporun ardından netlik kazanacağını bildirdi.