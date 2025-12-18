Romanya’da yargı sistemine yönelik artan güvensizlik sokaklara taşarken, başkent Bükreş’te yüzlerce kişi hükümet binası önünde toplanarak kapsamlı yargı reformu talebinde bulundu. Protestolar, ülkede son dönemin en geniş katılımlı toplumsal hareketlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Gösterilerin adresi Zafer Meydanı oldu

Başkentteki Zafer Meydanı’nda bulunan hükümet binası önünde toplanan göstericiler, Başbakan Ilie Bolojan’a seslenerek adalet sisteminde köklü değişiklikler yapılmasını istedi. Meydanda üç büyük pankart açan protestocular, “Bolojan, Romanya seni arıyor” mesajıyla hükümete çağrıda bulundu.

“Adalet istiyoruz” sloganları yükseldi

Gösteri boyunca sık sık “Adalet istiyoruz” ve “Bolojan, artık beklemeyi bırak, yasayı değiştir” sloganları atıldı. Protestocular, yargıdaki güç yoğunlaşmasının sona erdirilmesini ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesini talep etti.

Predoiu’ya istifa çağrısı

Protestoların hedefindeki isimlerden biri de İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Catalin Predoiu oldu. Göstericiler, yargı sistemindeki denetimsizliğin ve güç birikiminin mimarlarından biri olarak gördükleri Predoiu’nun görevden alınmasını istedi. Meydanda “Predoiu istifa” ve “Bolojan, Predoiu’yu görevden al” sloganları dikkat çekti.

Protestoların fitilini belgesel ateşledi

Romanya’da yargıya yönelik tepkilerin artmasında, yakın zamanda yayımlanan bir belgeselin etkili olduğu belirtiliyor. Söz konusu belgeselde, siyasi destekle görev yapan bazı üst düzey yargıçların hukuktaki boşlukları kullanarak etik dışı uygulamalara imza attığı ve tartışmalı beraat kararları verdiği iddiaları yer aldı.

Belgeselde ayrıca, bu uygulamalara itiraz eden hakim ve savcıların disiplin soruşturmaları ve idari baskılarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekildi.

700’e yakın hakim ve savcıdan açık mektup

Belgeselin ardından yaklaşık 700 hakim ve savcı, adli sistemde “derin ve sistematik bir yozlaşma” yaşandığını belirten ortak bir açık mektup yayımladı. Bu açıklama, kamuoyunda yankı uyandırırken protestoların ülke geneline yayılmasına zemin hazırladı.

Bükreş’te on binler yürüdü

Yaşanan gelişmelerin ardından sadece başkent Bükreş’te değil, Romanya’nın birçok kentinde protesto gösterileri düzenlendi. Pazar gecesi Bükreş’te yaklaşık 10 bin kişi, adalet talebi ve yolsuzlukla mücadele çağrısıyla sokaklara çıktı.

Tepkiler Orta Avrupa’ya yayıldı

Romanya’daki protesto dalgası, Orta Avrupa’daki diğer ülkelerde yaşanan gösterilerle eş zamanlı ilerledi. Slovakya’da binlerce kişi, hükümetin ceza kanunu ve ihbarcıları koruma sisteminde planladığı değişikliklere karşı başkent Bratislava başta olmak üzere 8 şehirde protesto düzenledi.