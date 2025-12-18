Son Mühür- Avrupa Birliği Rusya'nın gizli gölge filosundaki 41 gemiye daha yaptırım uygulayarak, yaptırım uygulanan gemi sayısını neredeyse 600'e çıkardı.

AB Konseyi'nin açıklamasına göre, gemilerin artık AB limanlarına girmesi yasaklandı ve deniz taşımacılığıyla ilgili çok çeşitli hizmetlerden de yararlanamayacaklar.

AB bugüne kadar Rusya'ya karşı 19 yaptırım paketi uyguladı, ancak Moskova önlemlerin çoğuna uyum sağlamayı başardı ve küresel fiyatlara göre indirimli de olsa Hindistan ve Çin'e milyonlarca varil petrol satmaya devam ediyor.

Bunun büyük bir kısmı, Batı denizcilik endüstrisinin dışında faaliyet gösteren, sözde "gölge filo" adı verilen gemiler kullanılarak taşınıyor.

Rus petrol tüccarları hedefte...



AB, Pazartesi günü Rus petrol tüccarları Murtaza Lakhani ve Etibar Eyyub'u, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşını finanse etmeye yardımcı olan ham petrol ihracatına yönelik Batı yaptırımlarını aşmasına olanak sağladıkları gerekçesiyle hedef alan yaptırımları zaten kabul etmişti.

Ukrayna Rusya'nın Gölge Filosu'nda yer aldığı öne sürülen Kairos ve Virat adlı iki tanker gemiyi (Gambiya bayraklı, yaptırımlı) Sea Baby tipi insansız deniz araçlarıyla Karadeniz'de vurmuştu.

