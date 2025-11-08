Son Mühür / Yiğit Uzun - Dünya tarihinin en büyük mali suçlarından biri olarak kabul edilen 1990 Londra City tahvil soygununun kilit ismi Keith Cheeseman, 30 yıldır Türkiye’de yaşadığı ortaya çıktı. İngiltere Merkez Bankası’na 291,9 milyon sterlin (yaklaşık 16,1 milyar TL) kaybettiren olayda hapis cezası alan tek kişi olan Cheeseman, yıllar süren sessizliğini Türkiye’deki lüks villasında bozdu.

Tarihin en büyük tahvil soygunu

Olay, Mayıs 1990’da Londra’da bir banka kuryesinin, içinde hamiline yazılı tahvillerin bulunduğu evrak çantasını taşırken bıçak zoruyla durdurulmasıyla başladı. Çantada her biri yaklaşık 1 milyon sterlin değerinde olan yaklaşık 300 tahvil bulunuyordu. Toplam zararın 291,9 milyon sterlin olduğu açıklandı.

Soygunun arkasında IRA (İrlanda Kurtuluş Ordusu) ya da New York mafyasının bulunduğu iddiaları öne sürülse de, olay hiçbir zaman tam anlamıyla aydınlatılamadı.

Bu dev vurgunda adı geçen tek kişi Keith Cheeseman oldu. Ancak Cheeseman, o dönemden bu yana planlamada rolü olmadığını, yalnızca “arka planda kolaylaştırıcı” bir isim olduğunu savunuyor.

Kefaletle kaçtı, Türkiye’ye yerleşti

Tutuklanmasının ardından kefaletle serbest kalan Cheeseman, kısa süre sonra ortadan kayboldu. İngiliz basını bir dönem onun öldüğünü bile yazdı. Ancak Cheeseman’ın aslında İspanya’nın Tenerife Adası’na kaçtığı ortaya çıktı.

Daha sonra ABD polisi tarafından yakalanan Cheeseman, suçunu kabul etti ve 6,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza süresini ünlü mafya lideri John Gotti’nin hücresinin birkaç sıra altında tamamladıktan sonra serbest kaldı.

Tahliye sonrası Avrupa’dan ayrılan Cheeseman’ın, yaklaşık 30 yıldır Türkiye’de yaşadığı ortaya çıktı. Şu anda adı açıklanmayan bir tatil beldesindeki villasında eşi ve beş köpeğiyle birlikte yaşamını sürdürüyor.

Türkiye’den konuştu: “Bankalar gerçekten açgözlü”

Cheeseman, Louvre Müzesi soygunu sonrası İngiliz gazeteci Marcel Theroux’a Türkiye’deki evinde konuşarak sessizliğini bozdu. Yeni belgesel Heist: Robbing the Bank of England kapsamında yapılan röportajda Cheeseman, halabazı isimleri açıklamaktan kaçındı.

“Onlardan bahsetmem hala benim için büyük bir tehdit olabilir,” diyen Cheeseman, çalınan tahvillerin değerinin aslında açıklanandan 135 milyon sterlin daha fazla olduğunu iddia etti.

Ünlü dolandırıcı, bankalara duyduğu öfkeyi şu sözlerle dile getirdi:

“Herkesin banka soyguncusu olmasını önermem ama keşke olsalar. Bankalar gerçekten açgözlü.”

Lüks hayat, bitmeyen gizem

Belgeselde, Cheeseman’ın Türkiye’deki yaşamına da yer veriliyor. Görüntülerde lüks villasında pembe şampanya içtiği, Montecristo purolarını yaktığı görülüyor. Ancak tüm bu gösterişli hayatın ardında, hala açıklanmayan bir sır var: Çalınan tahvillerin büyük kısmı hala kayıp.

Aradan geçen 35 yıla rağmen “City tahvil soygunu” hala tarihin en gizemli finansal suçlarından biri olarak anılıyor. Keith Cheeseman ise bu hikâyenin hem suçlusu hem de yaşayan tanığı olarak Türkiye’de sessiz ve rahat bir hayat sürüyor.