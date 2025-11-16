Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Yunanistan’ın başkenti Atina’daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile yan yana geldi. İki lider, hem ikili ilişkileri hem de Ukrayna’nın Rusya ile süren savaşında Yunanistan’ın verdiği desteği değerlendirdi.

Zelenskiy, görüşmede Yunanistan’ın Ukrayna’ya yönelik siyasi, askeri ve insani yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Yunanistan: “Ukrayna’nın yanında olmaya devam edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Tasulas, ülkesinin Avrupa Birliği çizgisi doğrultusunda Ukrayna’ya desteğini sürdüreceğini belirtti. Yunanistan’ın Ukrayna’nın AB üyeliği sürecinde aktif rol oynamaya ve savaş sonrası yeniden inşa çalışmalarına katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Tasulas ayrıca, Rusya’nın saldırgan politikaları karşısında Avrupa dayanışmasının önemine dikkat çekti.

Zelenskiy: “Bu kış büyük bir sınav olacak”

Zelenskiy, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın kış aylarında artması beklenen saldırılarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Rus insansız hava araçları, füzeleri ve günlük saldırıları altında geçecek bu kış, Ukrayna için son derece zorlu olacak.”

Ukrayna lideri, özellikle enerji altyapısının hedef alınmasının ülkeyi zorlayabileceğini belirtti.

Enerji iş birliği ve gaz anlaşması masada

Zelenskiy, Yunanistan ile aylardır enerji güvenliğine yönelik stratejik iş birliği yürütüldüğünü söyledi. Atina görüşmesinde bu konunun yeniden ele alındığını belirterek:

“Kışı atlatmamıza yardımcı olacak Ukrayna–Yunanistan gaz anlaşmasını değerlendirdik. Enerji alanında ortak çözümler geliştirmekten memnuniyet duyuyorum.” dedi.

Enerji iş birliği, iki ülkenin görüşmesinde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Rusya’ya yaptırımlar ve dondurulmuş varlıklar gündemde

Görüşmede, Rusya’ya yönelik yaptırımların artırılması ve dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna lehine kullanılması önerisi de masaya yatırıldı. Zelenskiy, bu konudaki ortak diplomatik çabaların önemine değinirken, Avrupa ülkelerinin daha güçlü adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Yunan şirketleri Ukrayna’nın yeniden inşasında yer alacak

Yunanistan, savaş sonrası zarar gören şehirlerin yeniden inşasına katkı sunmak istediğini bildirdi. Zelenskiy, Yunan şirketlerinin bu süreçte aktif rol alacağını belirterek Yunanistan’a teşekkür etti.

Kaçırılan Ukraynalı çocuklar için ortak girişim

Zelenskiy, Rusya tarafından alıkonulan veya zorla götürüldüğü iddia edilen Ukraynalı çocukların geri getirilmesi konusunda Yunanistan’la ortak çabaların sürdüğünü aktardı.

Ukrayna lideri, bu konunun kendileri için bir “insani öncelik” olduğunu dile getirdi.

Zelenskiy: “Yunanistan’ın desteğini önemsiyoruz”

Ziyaretin sonunda Zelenskiy, Atina’ya ve Yunan halkına verdikleri destek için teşekkür ederek, iş birliğinin savaşın gidişatı ve Ukrayna’nın geleceği açısından kritik olduğunu vurguladı.

