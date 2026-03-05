ABD, İsrail ve İran üçgeninde gerilim her gün her geçen saat güçlü bir şekilde tırmanmaya devam ediyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla başlayan süreç, İran'ın diğer ülkelerdeki ABD üslerine ve İsrail'e yönelik misilleme saldırılarıyla başka bir boyut kazanmış durumda. Karşılıklı saldırılar sonucunda çok sayıda üst düzey isim hayatını kaybederken, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in de hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

Diğer yandan ise üç ülke arasında karşılıklı açıklamalar da gelmeye devam ederken, sürecin nereye doğru gideceği ise merak konusu. Bir açıklama da İranlı askeri bir yetkili tarafından geldi. İranlı askeri yetkilinin açıklaması, sürecin başka bir boyuta evrilebileceğinin göstergesi oldu.

"Rejim değişikliği peşinde olurlarsa İsrail nükleer tesisi hedef alınacak!"

İranlı askeri bir yetkili açıklamasında, İsrail ve ABD'nin rejim değişikliği peşinde olmaları halinde İran tarafından İsrail nükleer tesisinin hedef alınacağını belirtti.

