Son Mühür- İstanbul Fatih’te bir otelde konaklayan Böcek ailesinden üç kişinin şüpheli şekilde hayatını kaybetmesi, Türkiye’nin gündemine oturdu. Kadir Muhammet Böcek (6), Masal Böcek (3) ve anneleri Çiğdem Böcek (27) yaşamını yitirirken, baba Servet Böcek (38) bilinci kapalı şekilde tedavi altında tutuluyor.



Ailenin ölümüne neden olan zehirlenme şüphesi üzerine başlatılan soruşturma giderek genişliyor. Henüz “Böcek ailesine ne oldu?” sorusuna net bir yanıt bulunamazken, aynı otelde konaklayan bir kişinin daha hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Tarımsal madde şüphesi

Polis ekipleri sabah saatlerinden itibaren otelde inceleme yaptı. 11 Kasım’da otelin giriş katındaki tek bir odada ilaçlama yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ve Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de denetime dahil edildi. Denetimlerde, kullanılan ilaçlara ilişkin bilgi ve belgelerin toplandığı, bazı maddelerin tarım alanlarında kullanılan ve insan sağlığına zararlı olabilecek içerikler taşıdığı değerlendirildi. Olayla ilgili numuneler analiz edilmek üzere laboratuvara gönderildi. Ayrıca, fenalaşan turistlerin dördüncü katta, Böcek ailesinin ise birinci katta konakladığı belirlendi.

Fenalaşanların sayısı arttı

Aynı otelde daha önce iki turistin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı biliniyordu. Bugün ise aynı odada refakatçi olarak bulunan üçüncü kişinin de kalp atış hızındaki düşme nedeniyle tedavi altına alındığı açıklandı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üç kişinin de durumunun iyi olduğunu belirtti.

Otel tamamen boşaltıldı ve mühürlendi

Polisin gün boyu süren incelemelerinin ardından oteldeki müşteriler tahliye edildi. Belediye ekipleri, incelemelerin tamamlanmasının ardından oteli mühürleyerek kapattı.

Gözaltı sayısı 8’e yükseldi

Soruşturma kapsamında bir otel çalışanı ile ilaçlama şirketinde görevli iki kişi gözaltına alınmıştı. Yeni gözaltılarla birlikte sayı 8’e çıktı. Şüphelilerin ifadelerinin ardından olayın oluş biçimine ilişkin detayların netleşmesi bekleniyor.