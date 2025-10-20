Başeskioğlu, 18 Ekim 2025 Cumartesi günü evinde yemek yerken fenalaştı ve doğal sebeplerle hayatını kaybetti; 95 yaşındaki iş insanı, ileri yaşına bağlı sağlık sorunları nedeniyle vefat etti, otopsi raporu resmi olarak doğal ölüm olarak teyit edildi.

Zeki Başeskioğlu Kimdir?

Türk moda ve tekstil sektörünün öncü isimlerinden Ahmet Zeki Başeskioğlu, Zeki Triko markasının kurucusu olarak biliniyor; 1950'lerden itibaren konfeksiyon ve jarse elbise üretimine odaklanan Başeskioğlu, 1969'da ilk ihracatını gerçekleştirdi ve 1984'te mayo tasarımlarına yönelerek Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Laetitia Casta ile Elle Macpherson gibi supermodellerle global reklam kampanyaları düzenledi. İzmir'de Rumeli Caddesi'nde dükkan açan ilk tekstilcilerden biri olan Başeskioğlu, Türk modasını uluslararası arenaya taşıyan vizyoner bir iş insanıydı; 95 yaşında hayatını kaybeden Başeskioğlu, sektördeki yenilikçi yaklaşımlarıyla unutulmaz bir miras bıraktı.

Nereli?

1930 yılında Antalya'nın Akseki ilçesinde doğan Zeki Başeskioğlu, genç yaşta ailesiyle İzmir'e göç etti ve iş hayatını burada şekillendirdi; aslen Akseki kökenli olan Başeskioğlu, tekstil sektörüne girişini İzmir'de şapka satışı ve çorapçılıkla yaptı, ardından konfeksiyon atölyeleri kurarak kariyerini zirveye taşıdı.

Cenaze Bilgileri

Cenazesi 19 Ekim 2025 Pazar günü İstanbul Şişli Teşvikiye Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Kilyos Aile Mezarlığı'na defnedildi; törene ailesi, tekstil sektörü temsilcileri ve yakın dostları katıldı, torunu Buse Başeskioğlu sosyal medyada "Değerli dedemiz Ahmet Zeki Başeskioğlu'nu kaybetmenin acısını yaşıyoruz" paylaşımıyla üzüntüsünü dile getirdi. Ünlü model Tülin Şahin ise Instagram'da "Türk Cindy lakabını kazandıran mentorum, vefasız bir sektörde bile ışığın söndü" diyerek Başeskioğlu'nu andı ve moda dünyasındaki kayıplara dikkat çekti.