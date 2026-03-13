Ortaylı, kendisine yöneltilen "Mezarınızla ilgili bir vasiyetiniz var mı?" sorusuna son derece net bir karşılık vermişti: "Var, herhalde Gelibolu olur. Burada istemiyorum, kalabalık sevmem." Ancak ailenin açıkladığı cenaze programına göre İlber Ortaylı, 16 Mart Pazartesi günü Fatih Camisi Haziresi'nde defnedilecek. Bu karar, Ortaylı'nın bilinen vasiyetiyle çelişiyor gibi göründüğü için binlerce kişinin tepkisini çekti. Sosyal medyada "Vasiyeti neden yerine getirilmiyor?" sorusu en çok tartışılan başlıklardan biri haline geldi.

İlber Ortaylı neden Gelibolu'yu istiyordu?

Ortaylı'nın Gelibolu tercihinin ardında derin bir tarihsel bağ yatıyor. Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı bu topraklar, Türk milletinin varoluş mücadelesinin en anlamlı sembollerinden biri. Ömrünü Osmanlı ve Türk tarihine adayan Ortaylı için Gelibolu, yalnızca coğrafi bir yer değil, tarihin ruhunun yaşadığı kutsal bir mekan niteliğindeydi. Ünlü tarihçi, söz konusu röportajda İstanbul'u çok sevdiğini ama İstanbullu olmadığını da vurgulayarak "Ben İstanbullu değilim doğum itibarıyla. Hiç zannetmem ki mezarım da burada olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Kalabalık sevmeyen bir tarihçinin sessiz vedası

Ortaylı'nın vasiyetindeki en dikkat çekici detay, kalabalıktan kaçınma isteğiydi. Yaşamı boyunca sert ama samimi üslubuyla tanınan tarihçi, ölümünden sonra da gösterişli törenlerden uzak durulmasını arzu ediyordu. Gelibolu'nun sakin ve tarihi atmosferi, bu tercihin tam karşılığı gibi görünüyordu. Ancak Ortaylı'nın Türkiye'deki muazzam toplumsal etkisi ve devlet protokolü, cenaze programının farklı şekillenmesine yol açmış olabilir. Fatih Camisi Haziresi, tarih boyunca Osmanlı padişahlarından devlet adamlarına, büyük alimlerden önemli şahsiyetlere kadar pek çok kişinin gömüldüğü prestijli bir mekan. Bu açıdan bakıldığında Ortaylı'nın buraya defnedilmesi, kendisine gösterilen büyük saygının bir ifadesi olarak değerlendiriliyor.

Aile ne açıklama yaptı?

Kızı Tuna Ortaylı Kazıcı, babasının vefatının ardından yaptığı açıklamada "Babam çok severek ve dolu dolu yaşadı" ifadelerini kullandı. Eski eşi Ayşe Özdolay ise Ortaylı'nın sağlık sorunlarıyla uzun süredir mücadele ettiğini ancak bunu kimseye hissettirmemeye çalıştığını belirtti. Aile, Gelibolu vasiyetinin neden uygulanmadığına dair doğrudan bir açıklama yapmadı. Cenaze programına göre 16 Mart'ta önce Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni düzenlenecek, ardından ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınarak Fatih Camisi Haziresi'nde defin gerçekleştirilecek. Aile, cenazeye çiçek yerine Türk Eğitim Vakfı'na bağış yapılmasını rica etti.