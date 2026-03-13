15 Aralık 1975'te İstanbul'da dünyaya gelen Emre Bol, aslen Rizeli. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde tamamlayan Bol, mezuniyetinin ardından doğrudan spor basınına adım attı. 2026 itibarıyla 50 yaşında olan deneyimli gazeteci, otuz yıla yaklaşan meslek hayatında birçok farklı medya kuruluşunda görev yaptı.

Gazetecilik kariyeri nasıl başladı?

Emre Bol, meslek hayatına Türkiye Gazetesi'nde spor editörü ve muhabir olarak adım attı. Burada spor yazarlığı yaparak sektörde kendine sağlam bir yer edinen Bol, 2009 yılında Fotomaç gazetesine transfer oldu. Fotomaç'taki köşe yazıları geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmasını sağladı. Günümüzde hâlâ Fotomaç bünyesinde yazarlığını sürdüren Bol, aynı zamanda televizyon ekranlarında da aktif şekilde yer alıyor.

Televizyon kariyeri ve VAR Odası

Emre Bol'un asıl geniş kitlelere ulaşması televizyon ekranlarıyla oldu. 2014-2019 yılları arasında A Spor kanalında futbol yorumculuğu yapan Bol, maç analizleri ve sert değerlendirmeleriyle dikkat çekti. 2019'da TV100 ekranlarına geçerek Ertem Şener'in moderatörlüğündeki VAR Odası programında yerini aldı. Bu program, Bol'un kariyerindeki en yüksek görünürlük noktası oldu. Ancak 2021 yılında aynı program sırasında kalp krizi geçiren Bol, yoğun bakımda tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşarak ekranlara döndü. Şu anda Ekol Sports bünyesinde spor yorumculuğu yapıyor.

Fenerbahçeli kimliği ve tartışmaları

Fenerbahçe taraftarı olduğunu açıkça dile getiren Emre Bol, bu kimliği nedeniyle hem destek hem de yoğun eleştiri alıyor. Evli ve bir çocuk babası olan Bol, Haziran 2025'te gazeteci Çağla Atlı ile ikinci evliliğini yaptı. Babası gazeteci ve yazar Fuat Bol olan Emre Bol, hayvansever kimliğiyle de tanınıyor.