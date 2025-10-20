20 Ekim 2025 sabah saatlerinde başlayan büyük çaplı bir Amazon Web Services (AWS) arızası, internetin omurgasını oluşturan bu altyapı nedeniyle zincirleme sorunlara yol açtı ve Amazon, Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo ile Canva gibi popüler platformlarda yaygın erişim kesintilerine neden oldu; AWS'nin US-East-1 (Kuzey Virginia) bölgesindeki DynamoDB gibi kritik hizmetlerde artan hata oranları ve gecikmeler, bu hizmetlerin büyük kısmını etkilediği için kullanıcılar login yapamama, app çökmeleri ve bağlantı hataları yaşıyor. AWS, sorunu resmi status sayfasında doğruladı ve mühendis ekiplerinin üzerinde çalıştığını belirtti, ancak tam çözüm süresi belirsiz; Downdetector verilerine göre raporlar sabah 8 civarı zirve yaptı ve binlerce kullanıcıyı kapsıyor. Bu outage, sadece oyunlar ve sosyal medya değil, bankacılık (örneğin Venmo, Robinhood) ve diğer bulut tabanlı servisleri de vurdu, küresel bir domino etkisi yarattı.

Etkilenen Hizmetlerin Durumu:

Amazon ve AWS: Ana sorun kaynağı; EC2, S3 ve IAM gibi hizmetlerde kısmi kesintiler var, Amazon'un kendi app'i ve Alexa da etkilendi.

Snapchat: Milyonlarca kullanıcı login hatası (C14A kodu) ve mesaj yükleme sorunları rapor etti, app tamamen donuyor.

Roblox: Sunucu bağlantısı kesildi, oyunlar yüklenmiyor ve giriş yapılamıyor.

Fortnite: Epic Games, login sorunlarını AWS arızasına bağladı; "request could not be completed" hatası yaygın.

Duolingo: Dersler ve streak'ler etkilendi, app erişimi kesintili.

Canva: Tasarım editörü yüklenmiyor, 503 sunucu hataları alınıyor; Canva status sayfası sorunu doğruladı.

Giriş Sorunu Nasıl Çözülür?

Bu sorunlar sunucu tarafında (AWS kaynaklı) olduğu için kalıcı bir çözüm beklemek en iyisi, ancak geçici adımlar şöyle: Uygulamayı ve cihazınızı yeniden başlatın, internet bağlantınızı (Wi-Fi/mobil veri) değiştirin, app'i güncelleyin veya VPN deneyin; önbelleği temizleyin (ayarlar > depolama > önbellek sil) ve farklı bir cihaz/tarayıcıdan giriş yapmayı test edin. AWS düzelene kadar (tahmini 1-2 saat, ama resmi güncellemeleri takip edin) alternatifler kullanın – örneğin Snapchat yerine WhatsApp, Roblox/Fortnite için offline oyunlar, Canva için Figma veya Duolingo için Memrise. Durumu Downdetector veya resmi status sayfalarından (status.aws.amazon.com, status.epicgames.com) izleyin; AWS ekipleri 30-45 dakikada bir güncelleme yayınlıyor.