Son Mühür- Türk sinemasının unutulmaz ismi merhum Zeki Alasya’nın kızı Zeynep Alasya, babasının başrolünde yer aldığı filmlerin izinsiz şekilde televizyon kanallarında, sosyal medya ve dijital platformlarda yayınlandığı gerekçesiyle yasal süreç başlattı. Alasya, Erman Film’e karşı İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

“Gelir elde edildi, hak sahiplerine pay ulaşmadı”

Hürriyet’in haberine göre, Alasya’nın avukatı Bişar Abdi Alinak tarafından sunulan dava dilekçesinde çarpıcı ifadelere yer verildi.

Dilekçede, Erman Film’in bu yapımlardan büyük kazanç elde ettiği, ancak merhum sanatçının hiçbir şekilde gelir elde edemediği belirtildi.

“Hak devri yok, hukuka aykırı satış var”

Avukat Alinak, dilekçede şu ifadeleri kullandı: “Erman Film, müvekkilin hiçbir hak devri olmamasına rağmen tespit edilecek filmleri çeşitli televizyon kanallarına satmıştır.

Zeki Alasya’nın başrolünü üstlendiği filmleri çoğaltan, nüshalarını yayan, umuma ileten, erişime açan ve satan Erman Film’in hukuka aykırı eyleminin tespitini istiyoruz.”

Yayınların durdurulması ve tedbir talebi

Zeynep Alasya, dava kapsamında filmlerin üçüncü kişilere devredilmesinin ve farklı platformlarda yayınlanmasının önlenmesi için mahkemeden tedbir kararı talep etti.

Bu talebin, eserlerin hukuka aykırı şekilde dolaşıma sokulmasının engellenmesi amacıyla gündeme geldiği öğrenildi.

20 bin liralık tazminat talebi

Alasya, söz konusu ihlaller nedeniyle uğradıkları zararın tazmini için şimdilik 20 bin lira maddi tazminat talebinde bulundu.