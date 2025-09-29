Son Mühür- Türk sanat müziğinin “Diva”sı olarak anılan Bülent Ersoy, sahne aldığı konserde seyircilerle sohbeti sırasında dikkat çeken sözler sarf etti. Sanatçının açıklamaları kısa sürede gündeme oturdu.

“Aşk istiyorum, yakışıklı olursa olur”

Ersoy, izleyicilere dönerek, “Aşk istiyorum, param çok. Harcayacak yer arıyorum ama aç köpek mi olsun? Yakışıklı olursa olur” ifadelerini kullandı. Bu sözleriyle hem salonda hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

“Kime bırakacağım bu kadar parayı?”

Ünlü sanatçı, açıklamalarının devamında ise servetine gönderme yaparak, “Kime bırakacağım bu kadar parayı?” dedi. Diva’nın bu esprili çıkışı salondan alkış topladı.

Konserdeki o anlar cep telefonuyla kayda alınarak sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede binlerce kez izlendi ve yorum yağmuruna tutuldu.