Şırnak'ın Cizre ilçesinde, bir kafede yedikleri iddia edilen pizzadan zehirlenen dört vatandaş hastaneye kaldırıldı. Yaşanan üzücü olayın ardından hastanede tedavi altına alınan bu kişilerden Mehmet Emin İğdi yaşamını yitirdi. Bölgeyi sarsan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Pizzadan zehirlenme şüphesi ve acil müdahale

İddialara göre Cizre ilçe merkezindeki bir işletmede pizza tüketen dört kişi, kısa süre sonra fenalaşarak gıda zehirlenmesi belirtileri göstermeye başladı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine, derhal 112 Acil Çağrı Merkezi bilgilendirildi. İhbarın ardından olay mahalline hızla ulaşan sağlık ekipleri, zehirlenen kişilere ilk müdahaleyi yerinde gerçekleştirdi. İlk yardımın ardından, durumları ağırlaşan dört kişi ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Bir kişi yaşamını yitirdi

Hastanede tedavi altına alınan dört kişiden Mehmet Emin İğdi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İğdi'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Adli tıp incelemesi sonucunda, zehirlenmeye neyin yol açtığına dair net bulgular elde edilmesi bekleniyor. Diğer üç vatandaşın hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.

Olayla ilgili kapsamlı inceleme başlatıldı

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan şüpheli ölüm ve zehirlenme vakasıyla ilgili olarak geniş kapsamlı bir inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında, olayın meydana geldiği kafede tüketilen pizzadan alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvarlara gönderilirken, işletme ve olayla ilişkili tüm deliller detaylı bir şekilde araştırılıyor. Yetkililer, olay yerinde ve hastanede topladıkları veriler ışığında, bu trajik zehirlenmenin kaynağını tespit etmeye çalışıyor.