Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, Çerkezköy–Çorlu yolu üzerindeki kavşakta gerçekleşti.

Işık ihlali çarpışmayı kaçınılmaz kıldı

Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy’e doğru seyreden bir otomobil ile jandarma istikametine dönmek isteyen başka bir otomobil, kavşağa girişte çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Ekipler hızla olay yerine sevk edildi

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından iki kişi ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumları iyi

Hastaneye götürülen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ve jandarma ekipleri, kazaya sebep olan kırmızı ışık ihlalini gerçekleştiren sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.

Soruşturma sürüyor

Kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatılırken, yol bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Yetkililer, bölgede benzer kazaların yaşanmaması için sürücüleri trafik ışıklarına uymaları konusunda uyardı.