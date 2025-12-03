Olay, Akdeniz ilçesi Mithat Paşa Mahallesi 5519 No’lu Sokak’taki bir apartmanda sabah saatlerinde meydana geldi. Binanın son katında yaşayan M.T.’nin, üst komşusu olan Remziye Kaya (50) ile oğlu Mazlum Kaya’nın (26) bulunduğu eve giderek tabancayla ateş açtığı öne sürüldü. Anne ve oğul olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cinayetin ardından apartmandan çıkan şüpheli, bir ticari taksiye binerek Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi Çiftçiler Caddesi’ndeki bir tekel bayisine gitti. Burada ücret ödemeden içki almak isteyen M.T., işletmeci Ahmet Turgut ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çeken şüpheli, Turgut’a ateş etti. Ardından taksi şoförüne de ateş eden M.T., olay yerinden kaçtı. İsabet almayan taksici kurtulurken, Turgut işyeri önünde hayatını kaybetti.

Polis kaçan şüpheliyi bacağından vurarak yakaladı

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede inceleme yaparken, ticari taksiyle kaçmaya çalışan şüpheli kısa sürede tespit edildi. Direnmeyi sürdüren M.T., polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi ve suç aleti tabanca ile birlikte gözaltına alındı.

Olay yerlerindeki incelemelerin ardından hayatını kaybeden üç kişinin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı. Bu sırada ölenlerin yakınları büyük üzüntü yaşayarak fenalık geçirdi.

“Şüpheli etkin müdahaleyle etkisiz hale getirildi”

Mersin Valiliği, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şüphelinin bacağından vurularak yakalandığını belirtti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Mithatpaşa Mahallesi’nde ikamet eden M.T. isimli şahıs, üst komşusu olan R.K. ve oğlu M.K.’ye ateşli silahla saldırmış, iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olay yerinden ticari taksi ile kaçan şahıs, Toroslar ilçesinde ödeme tartışması nedeniyle işletmeci A.T.’ye ateşli saldırıda bulunmuş, A.T. de hayatını kaybetmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, şüpheliyi direnmesi üzerine yerinde ve etkin müdahaleyle bacağından vurarak etkisiz hale getirmiştir. Şahıs suç aleti tabanca ile yakalanmış olup adli tahkikata başlanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileriz.”